台北杜鵑花季登場 馬可波羅酒廊推 「花現．香格里拉」午茶派對

春暖杜鵑花開的時節，到台北走春賞花正是時候！響應台北市政府一年一度的台北杜鵑花季，香格里拉台北遠東國際大飯店自即日起至4月30日期間，特別於飯店38樓的馬可波羅酒廊週末限定推出唯美浪漫的「花現．香格里拉」午茶派對，空間由知名花藝造型師李明川以繽紛花拱門設計襯托群山圍繞的台北壯麗高樓景觀，飯店國際廚藝團隊還將花藝元素巧妙融入餐點中，打造兼具視覺與味覺美學的春日午後時光，堪稱本季最美下午茶熱門打卡點！

在這適合「拈花惹草」的春日，馬可波羅酒廊特邀李明川老師於4月17日同場加映推出「花現．香格里拉」花藝下午茶，體驗手作樂趣與生活美學，下午茶每位1,080元，花藝下午茶每位3,680元含一份花藝作品及下午茶，皆需外加一成服務費。活動期間前六十組享用下午茶還可獲得杜鵑花季限量驚喜小禮；此外，追蹤馬可波羅酒廊官方Instagram帳號，並於Instagram打卡分享下午茶照片，就有機會抽中一客下午茶及粉嫩杜鵑花古瓷馬克杯！詳情或訂位請洽(02)7711-2080。

由香格里拉台北遠東國際大飯店德籍甜點行政主廚法蘭克 (Frank Braun) 率領團隊發揮巧思，創意將各式花卉如向日葵、薰衣草、木槿花等元素融入下午茶中，無論是鹹點或甜點，都讓您彷彿置身於百花齊放的花園天堂之中！推薦小點如番紅花蛋酪梨沙拉佐迷你貝果、榛果夾心法式閃電泡芙佐葵花子碎、接骨木花百香果帕芙洛娃等，外型精巧且獨具風味，絕對讓您心花朵朵開！