１天１杯含糖飲小心血糖飆！　常「口乾舌燥」小心中標

【健康醫療網／記者曾正豪報導】台灣糖尿病患已破230萬人，被稱為台灣「新國病」，但很多患者仍然漠視，尤其比較年輕的患者，常沒有定時測血糖，飲食不節制，常造成血糖失控，有不少人還因此不到40歲就惡化到洗腎。

衛福部彰化醫院衛教室指出，經過農曆過年的含糖飲料催化，不少糖尿病患者的血糖及糖化血色素(HbA1c )飆升，甚至有患者指數都破表了，還不願就醫。

糖化血色素突升高 恐是含糖飲惹禍

彰化醫院衛教室個管師邱小佳指出，糖尿病患者的糖化血色素至少3個月抽血檢驗一次，若突然升高都會向患者諮詢，然而，近期接連幾起個案都是喝含糖飲料所引起，其中，71歲的施先生從原本穩定的HbA1c在7以下，飆到14.6，引發頭暈及電解質失衡，住院才緩解，出院後也從原本的口服藥改為注射胰島素；施先生說，他看媳婦買了好多飲料放進冰箱，就想說解渴，連續10多天也才1天喝1瓶，沒想到那麼嚴重。

糖化血色素需控制在7以下 口乾舌燥是症狀

家醫科主任廖曜磐指出，高血糖有多樣化的表現，每個患者情況不一，但只要血糖飆高就要治療，且糖尿病患者必須將糖化血色素控制在7以下，數值一旦暴衝，恐造成電解質失衡、代謝性酸中毒或併發其他感染症，甚至神智不清、意識障礙、昏迷。

此外，廖曜磐說，很多糖尿病患者說他們沒病症，其實口乾舌燥就是最典型的病症，但很多人不當一回事，甚至用含糖飲料來止渴，這簡直是拿命開玩笑。

1天攝入糖量最多25克 含糖飲成糖尿病溫床

彰化醫院營養室組長施璐筠表示，市售含糖飲料除了糖及主成分之外，會加入香料，讓人喝起來舒服，糖尿病患者常不知不覺就喝過量，連一般人也都易過量，很容易就超過世衛組織建議成人1天攝入糖量最多25克的量；值得一提的是，含糖飲料已成為糖尿病的「溫床」，其實渴了還是喝白開水最好，簡單自然。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/49333/

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