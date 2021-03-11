孩子過敏鼻塞嚴重影響　當心小孩牙齒咬合不正及暴牙

【健康醫療網／編輯部整理】診間門一打開，走進來的孩子一看就是習慣用嘴巴呼吸的孩子，雖然孩子是來看腸胃炎。「小孩晚上睡覺時打呼嗎？」醫生問。媽媽一開始有些疑惑，明明她是帶小朋友來看腸胃炎的，怎麼醫師會問這個的問題，但還是如實回答：「是啊！小小的孩子呼聲挺嚇人的！」「小孩鼻子很塞喔！」醫生又說。媽媽是覺得還好，也問了孩子，孩子也都說他沒事。不過檢查之後，發現孩子有慢性腺樣體肥大的問題，並且繼發了口呼吸症候群，媽媽有些驚訝！

以上是兒童過敏科常見的場景。早晚容易打噴嚏、流鼻水，是爸爸媽媽熟悉的孩子鼻子過敏，這一型的鼻子過敏容易診斷，不容易被忽略；但另一型以鼻塞來表現的過敏或非過敏鼻炎，則很容易被忽略。

過敏或非過敏鼻炎鼻塞 小孩、家長難自覺

這些孩子在面部的特徵，可以看到比較無神的雙眼、違和的黑眼圈、平坦的中臉、突出的門牙、乾燥脫皮的嘴唇、後縮的下巴及前傾的頭頸，看診時可聽見孩子明顯的呼吸聲、呼吸時很淺的胸廓擴張。

父母親常覺得小孩很好沒有問題，誤以為小孩只是比較文靜或憨厚。孩子也因為是慢性塞住，慢慢習慣這種狀態，沒有覺得任何呼吸的辛苦或不舒服。客觀的檢查可以看到這些孩子的鼻甲肥厚、紅腫，兩側扁桃腺肥大。如果必要的話，鼻竇的X光片會顯示出，原本應該充滿空氣的鼻竇，卻因為慢性鼻子發炎、鼻甲腫脹，所以充氣不良、液體累積。

呼吸道腺體肥大 牙齒咬合也受影響

學齡前是孩子鼻翼兩側的鼻竇發育期，容易因為慢性鼻塞造成鼻竇發育阻礙，而形成臉上蘋果肌這個位置平坦。醫師檢查時從外表能看到的鼻甲肥大、扁桃腺肥大，但都只是冰山的一角，實則整個上呼吸道的腺體都是肥大的！可以想見孩子呼吸的辛苦，因此隨之衍生出經口腔呼吸。為使口腔呼吸順利，孩子的舌頭位置勢必要由頂著上顎而改變成下壓，因此連帶造成上顎的面積及體積減小，會有牙齒咬合不正、門牙突出像兔寶寶牙、高拱形硬顎、下巴後縮等臉部特徵。

用口呼吸不行嗎？ 壞處多多

經口呼吸不好嗎？是啊！鼻子是我們呼吸道免疫的第一道防線，鼻子的鼻毛、鼻水可以物理性的先抓住空氣中的灰塵、病菌、黴菌分子等，除此之外，也可以調節吸入的空氣溫度及濕度，充氣良好的鼻竇使頭部輕盈。孩子感冒時，平常鼻黏膜、鼻腔腫脹的狀況，也會增加感冒時併發鼻竇炎中耳炎的機會。

經口呼吸的孩子分析起來，除了影響顏面的發育、頭頸的前傾外，肺動脈的收縮血壓，也比用鼻子呼吸的小孩，有統計學意義的升高。慢性鼻塞及經口呼吸這個情形，對兒童的健康影響既深且廣，不可輕忽。

腺樣體肥大原因多元 生活型態、環境、藥物一起調整

什麼原因造成些孩子腺樣體肥大？腺樣體原本就是孩童時期較大而成年後萎縮的組織，造成腺樣體在孩童時期更加肥大的原因，不外乎基因、環境及生活型態多種因素。有過敏體質的基因遺傳則是大家熟悉的因素；環境中塵蟎、黴菌等過敏原或pm 2.5、二手煙等刺激物，造成黏膜的慢性發炎及黏膜下腺體肥大；生活型態的影響包含靜態的生活、體重過重，飲食不均衡引起免疫失衡，包含鋅、維他命A、維他命D、鐵質等調控免疫營養素不足，低纖維及高油脂食物形成的慢性發炎狀態。

對於這些孩子的治療，除了上述環境及生活型態的調整，藥物的使用有助於肥大腺體的萎縮，及控制後續的環境過敏反應。如果孩子能確實使用藥物及實行健康生活型態，2-3個月的時間，孩子的鼻子健康通暢了，便可以順利改回鼻腔呼吸的型態，孩子臉上的發育也能明顯改善。孩子重拾健康的呼吸型態，是父母親和兒科醫生最開心的事了！

（文章授權提供／振興醫院兒童醫學部主治醫師 羅玉芳）



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/49329/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/news/article/49329/更多健康資訊