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「8000元含稅嗎？」租賃雙方該知道哪些稅與權益

By 台灣英文新聞－編輯
2021/03/12 10:24
民進黨立委王定宇與黨發言人顏若芳分租房屋疑案 ，國民黨立院黨團書記長鄭麗文（左）10日手拿房屋格局圖表示，依台北目前市價難以新台幣8000...

民進黨立委王定宇與黨發言人顏若芳分租房屋疑案 ，國民黨立院黨團書記長鄭麗文（左）10日手拿房屋格局圖表示，依台北目前市價難以新台幣8000... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）本周民眾熱門茶餘飯後八卦話題，當屬台南已婚民進黨立委入住同黨女性單身發言人「租金8000屋齡新含水電、含早餐、含接送」的周刊報導，雖當事人否認不倫，但藍委也提出稅務與居住正義問題，但根據目前台灣稅法及補貼方案，在幾種條件成立下，本例租金有可能免稅，或抵稅。

距離5月綜合所得稅申報季節還不到兩個月，房東（出租人）房客（承租人）的權利義務，你應該要知道。

稅務專家指出，一般來說，出租人的房屋租金所得一律要申報，房客若是營業使用、以及月租金逾二萬元，出租人要繳納「10%租金扣繳稅款」，但符合某些條件下，這筆預扣稅款會獲得退稅。此外，若租給公司行號機關團體，房東還需另需扣繳「2.11%二代健保補充保費」，不過若房東為外國人且非健保戶則免繳納。

那麼像「房客」王姓立委為自然人的情況，租金又宣稱僅八千，房東還是要申報該筆租金收入。不過，若房客為租金補貼戶（見內政部整合住宅補貼資源方案），房東享有稅賦優惠，申報綜合所得稅時，享有每屋每月租金收入最高一萬元之免稅優惠，但王姓立委顯然無法適用該優惠，幫不了出租人（顏性發言人）。

根據台灣財政部資訊，房東申報綜合所得稅時，記得要把全年的租金收入，減掉必要損耗和費用後的餘額當作淨所得額，申報房屋租賃所得。租賃所得的申報方式，一種是不須任何證明文件，一律以當年度房屋租金收入的43%列為必要費用，另一種是採列舉扣除方式，必須對因租賃而發生之合理、必要損耗及費用，逐項提出證明，如房屋折舊、修繕費、地價稅、房屋稅及其附加捐、以出租財產為標的物的保險費、向金融機構貸款購屋而出租所支付的利息等；房東可先行核算可以扣除費用額，擇高適用。

另外近年房價不斷上揚，那麼房東因租金收入增加的綜合所得稅稅金部份，或房屋稅地價稅提高後的增幅，房東可以要求承租人吸收嗎？答案是不可以，更不得記載於契約上要求房客吸收。

根據2020年9月1日生效之「住宅租賃契約應約定及不得約定事項」中明文規定：房東「不得約定」應由出租人負擔之稅賦，若較出租前增加時，其增加部分由承租人負擔；就算房東已記載於租賃合約上，也當屬無效。另房東也不得在合約上要求房客不得報稅。

假使租金非王所稱的友情價8,000元而是28,000呢？那麼，捨免費立委住宿會館不待另行租房的承租人王姓立委，是可以申報租金支出作為所得列舉扣除項目（抵扣額每一申報戶以12萬元為限），但前提要準備以下證明文件：租賃契約書、繳納租金證明（如匯款紀錄）、以及自住切結書。

稅務人員提醒，綜所稅計算影響因素繁多，為避免逃漏稅遭罰，或確保權益拿到更多退稅，可諮詢您的稅務顧問或撥打國稅局免付費電話0800-000-321詢問。

同場加映：內政部不動產資訊平台「住宅租賃契約書範本」中文英文
　　　　　　　　　　　　　　　「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項
　　　　　　　　　　　　　　　「住宅租賃契約應約定及不得約定事項
所得稅
租賃關係
報稅
退稅
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