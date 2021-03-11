科技輔助推動族語教學 新北學生學習零距離

108年國家語言發展法通過後， 將原住民族語列為國家語言之一，新北市原住民學生將近1萬人， 因此原住民族語教育一直列為新北市重要教育政策， 除積極充實原住民族語師資外，近年來積極推動「遠距教學」、「 直播共學」及「原住民族語點讀筆」等科技輔助策略， 希望透過科技的力量， 讓學生在教室打開電腦即可與遠距教師面對面學習， 回家亦可利用點讀筆學習族語的發音，讓族語學習無時差、零距離。

教育局長張明文表示，為符合原住民族學習族語需求， 除每年辦理甄選招聘族語教師，也積極推動遠距教學， 目前除配合中央推動的直播共學外， 亦於108學年度起與臺北市立大學合作試辦遠距教學， 109學年度共計14所學校參與， 新北市特別開設遠距教學培訓與課程共備課程， 經由一連串的精實培訓， 讓族語教師熟悉平台操作以及共備課程教材， 每年培訓約25名族語教師及陪讀人員，完成培訓者核發培訓證明，

讓學生的學習更受到保障。鶯歌國小陳素秋組長表示， 參與直播共學讓學生能順利上族語課，解決沒有師資的窘境， 學習學生也會特別珍惜上課時間， 對跟著螢幕裡的老師學習非常有興趣，也會主動提出問題， 連陪讀的志工也能說上幾句族語喔！另彭福國小梁文懋主任提到， 遠距教學雖然是透過耳機及螢幕學習族語，因為是一對一教學， 仍能有很好的互動，碰到問題也能即時反應及解答， 學生說上族語課感覺時間過得很快。

此外，自105年起研發全國首創族語學習點讀筆教材， 內容涵蓋16族，以點讀筆搭配生動的原住民族歌謠、 故事數位有聲教材，且提供族語老師免費借用， 並於109年訂定點讀筆及教材借用辦法， 提供學生免費借用作為自主學習族語之用。族語教師林瑞櫻表示， 點讀筆增進學生學習興趣，尤其學生能錄到自己的聲音， 都覺得新鮮，更願意學習族語，真的很便利。

新北市教育局表示，為強化遠距教學效益， 於109學年度第2學期增置族語遠距教學即時錄影功能， 目前也刻正邀請6位老師示範並精選各單元教學影片系統化呈現課程 內容，並放置遠距直播網站及youtube公開網站， 提供族語老師課後之教學檢討及學生複習使用， 以促進族語學習效能， 並能成為民眾自學族語之平台族語教學近年來持續加入科技輔助教學 ，未來也將致力於將遠距教學的影片留存， 讓學生隨時隨地可上網複習，也樂於以科技的方式學習。

照片來源：新北市政府教育局提供