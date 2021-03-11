臺灣土銀統籌主辦和大工業公司 50億元聯貸案完成簽約儀式

土地銀行統籌主辦和大工業股份有限公司總金額新臺幣50億元聯貸案，已成功完成募集，並於110年3月11日由該行代理董事長謝娟娟代表銀行團與和大工業股份有限公司董事長沈國榮代表借款人簽訂聯合授信合約。

本聯貸案資金用途為償還金融機構借款暨充實中期營運週轉金，募集5年期總金額新臺幣50億元聯貸案，由土地銀行統籌主辦並擔任額度管理銀行，玉山銀行及臺灣銀行擔任文件管理銀行，華南銀行、彰化銀行、第一銀行、臺灣企銀、安泰銀行、國泰世華銀行、元大銀行、合作金庫銀行及台中銀行共同參與，在金融同業踴躍參與下，銀行團承諾參加金額為新臺幣140億元，超額比率達280%，顯示各參貸行對於和大工業股份有限公司長期務實經營均予認同與肯定。

和大工業股份有限公司為國內最大車用傳動零組件及全球電動車減速箱最大製造商，累積多年專業研發技術，與眾多知名OEM廠商建立合作關係，協同研發技術深獲歐美各國所信賴；除原有燃油車之傳動部品開發與製造外，積極轉型綠能車款如油電車、電動車減速齒輪組件開發，電動車營收占比逐年攀升；近年在臺擴大投資新建廠房，增設自動化齒輪與傳動軸元件智能產線，以高精度與高效率研發製造維持競爭優勢，未來展望應屬可期。

臺灣土地銀行近年積極轉型，除原有之不動產核心業務外，擴大辦理企業授信、財富管理業務、海外台商、信託2.0計畫等業務，並持續推動「5+2新創重點產業」、「新南向」、「都市更新」及「危老建物重建」等融資業務；為支持政府「歡迎台商回台投資行動方案」，提供新臺幣1,000億元之「台商回家真優貸」融資專案額度，全方位服務台商回台投資需求；持續響應政府扶植中小企業政策，力挺頭家共創經濟新動能，榮獲金管會評選為「辦理中小企業放款優等銀行第一名」、「中部地區均衡區域發展特別獎」及「南部地區均衡區域發展特別獎」等殊榮，並榮獲經濟部評選為「2020中小企業信用保證融資業務績優金融機構」。

另為支持企業與民眾共同對抗嚴重特殊傳染性肺炎疫情，臺灣土地銀行更積極配合政府推動各項紓困措施，並以具體行動方案「抗疫興家園、土銀心相挺」，協助受疫情影響之企業廠商及個人紓緩資金調度困境，亦榮獲金管會「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」評比為優等銀行。

此外，臺灣土地銀行亦積極推動「公股攜手、兆元振興」融資方案，目前推展成效良好，實為協助企業進行國際鏈結布局、創新及升級轉型以提升競爭力的最佳夥伴。未來仍將持續以積極、穩健及多元發展之方向，朝全方位優質金融機構目標前進。