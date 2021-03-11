富邦金控前2月稅後淨利385.3億元、EPS 3.77元

富邦金控2021年2月自結稅後淨利182.95億元，較去年同期成長245%。累計今年前2月稅後淨利385.30億元，較去年同期大幅成長160%，每股盈餘(EPS)為3.77元，2月單月稅後淨利、前2月稅後淨利、每股稅後盈餘皆續創歷年新高紀錄！子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券2月單月及累計前2月獲利皆同步寫下歷史新高。富邦金控2月亮眼的獲利表現，主要受惠於子公司成長動能強勁，包括富邦人壽投資收益大幅成長、富邦產險投資績效和承保業務表現優異，以及富邦證券經紀收益強勁成長帶動。富邦金控2021年2月自結普通股每股淨值達69.69元，續創歷史新高，亦較去年同期的52.37元大幅成長。
各子公司獲利表現詳細說明如下：
● 富邦人壽2021年2月稅後淨利為151.57億元，較去年同期大幅成長484%，累計前2月稅後淨利309.43億元，較去年同期大幅成長261%，主要受惠於投資收益表現亮眼，反映股債市操作表現良好。2月由於美元債券利率大幅揚升、全球及台灣股市波動，富邦人壽掌握股債利得實現機會，增加現金部位，以期於利率回升期間，擴大提升經常性收益商機。累計今年前2月初年度保費收入(First Year Premium)達238億元，總保費收入(Total Premium)達838億元，初年度保費收入及總保費收入預估皆排名市場第二，承保績效維持良好。人壽海外子公司富邦現代人壽、富邦人壽(香港)前2月淨利亦皆有優異的成長表現。
● 台北富邦銀行2021年2月稅後淨利12.66億元，累計稅後淨利33.26億元，各業務動能穩定成長，存放款餘額較去年同期雙位數成長，前2月利息淨收益較去年同期成長5%；基金商品及投資型保單受惠全球投資市場熱絡銷量成長；信用卡有效卡數較去年同期成長21%，帶動簽帳金額年增12%。北富銀 2021年2月底逾放比率為 0.18%，備抵呆帳覆蓋率為696%，資產品質維持穩健。
● 富邦產險2021年2月稅後淨利5.24億元，較去年同期成長40%，累計稅後淨利13.95億元，較去年同期成長29%，主要受惠於優異的投資績效和承保業務表現。2月單月簽單保費33.73億，市佔率超過25%，續居市場龍頭。其中，個人火險及車險成長3.7%，企業保險簽單保費成長8.1%，皆優於市場成長。
● 富邦證券2021年2月稅後淨利5.04億元，累計稅後淨利11.54億元，較去年同期大幅成長221%。2月雖因農曆春節交易天數較少，但台股延續今年元月以來熱絡行情，台股日均值仍維持4千億以上水準，富邦證券經紀與財管業務均較去年同期大幅成長，同時，金融市場及投行業務亦受惠市場行情，獲利較去年同期顯著增加。
表格: 富邦金控及各主要子公司2021年2月份稅後淨利