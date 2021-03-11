富邦金控前2月稅後淨利385.3億元、EPS 3.77元

富邦金控2021年2月自結稅後淨利182.95億元， 較去年同期成長245%。累計今年前2月稅後淨利385.30億 元，較去年同期大幅成長160%，每股盈餘(EPS)為3.77 元，2月單月稅後淨利、前2月稅後淨利、 每股稅後盈餘皆續創歷年新高紀錄！子公司富邦人壽、富邦產險、 富邦證券2月單月及累計前2月獲利皆同步寫下歷史新高。富邦金控 2月亮眼的獲利表現，主要受惠於子公司成長動能強勁， 包括富邦人壽投資收益大幅成長、 富邦產險投資績效和承保業務表現優異， 以及富邦證券經紀收益強勁成長帶動。富邦金控2021年2月自結 普通股每股淨值達69.69元，續創歷史新高，亦較去年同期的5 2.37元大幅成長。

各子公司獲利表現詳細說明如下：

● 富邦人壽2021年2月稅後淨利為151.57億元， 較去年同期大幅成長484%，累計前2月稅後淨利309.43億 元，較去年同期大幅成長261%，主要受惠於投資收益表現亮眼， 反映股債市操作表現良好。2月由於美元債券利率大幅揚升、 全球及台灣股市波動，富邦人壽掌握股債利得實現機會， 增加現金部位，以期於利率回升期間，擴大提升經常性收益商機。 累計今年前2月初年度保費收入(First Year Premium)達238億元，總保費收入(Total Premium)達838億元， 初年度保費收入及總保費收入預估皆排名市場第二， 承保績效維持良好。人壽海外子公司富邦現代人壽、富邦人壽(香港 )前2月淨利亦皆有優異的成長表現。

● 台北富邦銀行2021年2月稅後淨利12.66億元， 累計稅後淨利33.26億元，各業務動能穩定成長， 存放款餘額較去年同期雙位數成長，前2月利息淨收益較去年同期成 長5%；基金商品及投資型保單受惠全球投資市場熱絡銷量成長； 信用卡有效卡數較去年同期成長21%，帶動簽帳金額年增12%。 北富銀 2021年2月底逾放比率為 0.18%，備抵呆帳覆蓋率為696%，資產品質維持穩健。

● 富邦產險2021年2月稅後淨利5.24億元，較去年同期成長4 0%，累計稅後淨利13.95億元，較去年同期成長29%，主要 受惠於優異的投資績效和承保業務表現。2月單月簽單保費33. 73億，市佔率超過25%，續居市場龍頭。其中， 個人火險及車險成長3.7%，企業保險簽單保費成長8.1%， 皆優於市場成長。

● 富邦證券2021年2月稅後淨利5.04億元，累計稅後淨利11 .54億元，較去年同期大幅成長221%。2月雖因農曆春節交易 天數較少，但台股延續今年元月以來熱絡行情，台股日均值仍維持4 千億以上水準，富邦證券經紀與財管業務均較去年同期大幅成長， 同時，金融市場及投行業務亦受惠市場行情， 獲利較去年同期顯著增加。

表格: 富邦金控及各主要子公司2021年2月份稅後淨利



