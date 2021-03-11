吃鳳梨為何老被「咬舌」？罪魁禍首原來是這個 簡單3招不再怕咬舌

（台灣英文新為／生活組 綜合報導）台灣鳳梨因外銷中國遭遇困境後，進而帶動「全民挺鳳梨」的熱潮，但有些人在吃鳳梨時，舌頭會有些不舒服的感覺，甚至會有點痛楚，這就是俗稱的「鳳梨咬舌頭」。有鑑於此，食藥署特別在臉書發文，解釋鳳梨咬舌頭的原因，並分享了3招讓鳳梨不再咬舌。

食藥署表示，「鳳梨咬舌頭」的原因，是因為鳳梨富含蛋白質分解酵素，這種酵素可以斷開蛋白質(大分子)的鎖鏈，切成片段的胺基酸(小分子)，幫助蛋白質的消化吸收。

雖然鳳梨的蛋白質分解酵素可以幫助蛋白質分解，但是我們的舌頭、胃部都是由蛋白質所組成，所以也可能會造成傷害，食藥署提醒，最好是在飯後吃鳳梨；如果在空腹期間吃鳳梨，長期影響下容易對胃壁造成傷害，而有胃潰瘍症狀的患者也最好不要吃鳳梨。

至於吃鳳梨時，該如何避免舌頭出現不舒服的痛楚呢？

減少酵素/避開酵素部位：鳳梨品種、種植環境、種植氣候以及食用部位等等，都會對食用鳳梨中蛋白質分解酵素的含量有所影響，如果將鳳梨放熟一點，減少酵素的含量，或者鳳梨皮削厚一點，避開酵素豐富的部位，減少咬舌頭的機率。

讓鳳梨咬別人：利用蛋白質分解酵素的功力，先去咬其他肉類，可以讓肉類變得軟嫩(蛋白質鏈結被斷開了)，所以有些廚師在醃肉過程會放一些鳳梨；或是將鳳梨入菜，像是鳳梨雞湯、夏威夷披薩、鳳梨蝦球等等料理，在進食過程中由於有其他的蛋白質存在，鳳梨比較沒空咬舌頭。

讓鳳梨不會咬：像是鹽巴或是高溫環境，都會影響蛋白質分解酵素的分解能力，所以老祖宗的智慧都會告訴我們吃鳳梨時加點鹽巴或是泡泡熱水，有助於吃鳳梨不咬舌。