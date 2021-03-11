逾5成慢性腎病患者輕忽三高控制 醫：當心敗腎又傷心

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）我國每10位成人就有1位患有慢性腎臟疾病，而三高除了是致命主因外，也是慢性腎臟病的併發症。國健署呼籲，高血壓、糖尿病患者應該依照醫師處方正確用藥，妥善治療，才不會因為長期血壓、血糖過高，不僅嚴重傷害腎臟，而走上洗腎之路，也會危及心臟健康。

血糖、血壓與血脂的良好控制是預防和治療早期糖尿病、腎臟病變之根本，但根據國健署調查結果，有5成6的慢性腎臟病人沒注意量血壓，5成1沒注意測血糖，6成4沒注意測量膽固醇。

此外，在規則服藥控制三高患者，除糖尿病病人有9成以上規律服藥外，在高血壓與高血脂的按醫囑用藥部份僅占5至7成，且更令人憂心的是，越年輕的慢性腎臟病人越不注意測量三高及規律用藥重要性。

國健署提醒，腎臟病、三高不是中老年人的專利，年輕的患者也需要留意三高的問題，勿輕忽，應與專業人員討論，配合適當的疾病自我管理，養成規則用藥與三高監測之健康行為，才是「謹腎顧腎」之道。

建議民眾可多利用由國健署免費提供的成人預防保健服務（40歲以上未滿65歲之民眾，每3年提供1次，65歲以上則可每年提供1次），及早發現自己三高及慢性腎臟病的問題，以能及早介入與控制。

另外，國際腎臟醫學會(ISN)與國際腎臟基金會(IFKF)共同提出腎臟保健的八項黃金守則，簡單來說：就是三高控制、健康飲食、規律運動、體重控制、避免服用不當藥物、多喝水、不抽菸及定期檢查腎功能。

國健署呼籲，血糖、血壓過高，會損害腎臟！服用偏方、草藥、來路不明藥品也會傷腎！積極配合醫療團隊，採取藥物、飲食、運動三管齊下的正規治療，將血糖、血壓控制在理想範圍，就能擁有「腎」利人生。