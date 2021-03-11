台灣蛙蛙文創負責人過世　消費者恐口罩退款求償無門

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)蛙蛙文創李姓負責人傳出過世消息，消費者恐口罩退款求償無門，台北市法務局11日說明。

蛙蛙文創公司去年(2020)被消費者控訴銷售口罩收款後卻不出貨，事後業者澄清為配合政策延遲出貨，承諾12月底前完成所有出貨及退款申請，然而退款爭議卻持續延燒。

綜合媒體報導，台北市法務局原訂12日舉行協調會，將參與首次協調會的消費者昨日竟收到簡訊通知該「公司負責人已過世」消息，擔心團購數十萬元的口罩款項無法退回。

台北市法務局主任消保官楊麗萍11日說明，蛙蛙文創公司日前召開6場協調會議，受理案件申訴人數約1000人，參加調解會議約500多人。明天將開第7場調解會議，68名申訴人申請出席。

蛙蛙文創公司負責人李子斌猝世，參加調解會的代理人若未獲公司授權出席，則會引發法律疑慮，楊麗萍說明，如果蛙蛙文創有履行和解契約，後續就沒有問題，若不履行，申訴人就能訴請法院確認契約效力，並強制蛙蛙文創履行和解契約。

楊麗萍強調，若消費者對明日調解會議有疑慮，可申請延期或暫時撤回申訴案，直到有新任負責人，能處理相關消費爭議，北市府屆時會立即召開調解會議。

楊麗萍表示，蛙蛙文創是一人股東、董事長的公司，李姓負責人過世後，若無人繼承，公司無法營運，可依照公司法解散程序，債權人及利害關係人擔心沒有董事長執行業務，可向法院申請臨時管理人代行董事長職務。