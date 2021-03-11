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拜登上台首次中美高官會晤　布林肯：別期待過高

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/11 15:38
布林肯及楊潔篪（合成照片／美聯社照片）

布林肯及楊潔篪（合成照片／美聯社照片）

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）拜登上台後，一直沒有與中國有正式性面對面的高層交流，雙方在一些議題上反而針鋒相對劍拔弩張，尤其在人權及貿易議題上。如今，兩大國終於決定要進行高層會晤，並敲定了會面時間。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)10日透露，將在下週四於阿拉斯加州的安克拉治(Anchroage)與國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)，與中國外交部長王毅和外交官楊潔篪首次進行正式外交會面，並就許多雙方共同關切的議題進行討論，這些議題包含了貿易、智慧財產權、網路安全以及氣候議題等。

然而，在宣布這個會面的當天，美國仍將中國人權問題搬上檯面，大動作譴責中國對境內穆斯林少數族裔的壓迫，除了提及新疆的集中營與種族淨化外，布林肯更不諱言指出，他會用「種族淨化」來形容中國的行徑，並表示美國未來也會持續關注中國侵犯人權的事宜。

由於拜登將氣候變遷與碳排管制作為其任期內的政策核心，外界對其如何讓全球最大碳排國中國坐上談判桌表示懷疑，擔心拜登做出藉由妥協一些美國利益換取中國在環境議題上合作（減排），對此，布林肯斷然表示，絕對不會。

華郵報導，由於中美兩國間在許多議題看法上歧見甚大，布林肯似乎沒有對會談成果抱持什麼期待，他甚至對外界坦承，這連「戰略性談話」都算不上。布林肯說，外界不用期待這會面是開啟更多會談機會的重要會議，未來美國如何跟中國互動、會不會有更多討論，完全取決於中國在美國嚴重關切的各項議題上，是否有明確且可視的進展決定。

而對於美國持續提及新疆和人權議題，中國外交部發言人趙立堅說，「重要的事情要說三次」，在一次發言中三度重申中國內部沒有任何種族滅絕的問題。
人權
中美關係
新疆
種族滅絕
種族清洗

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