寒舍艾麗酒店 LA FARFALLA義式餐廳 x 新任行政主廚陳明烽

近年國人提倡健康飲食文化，低GI食物更是蔚為風潮，在健康食材與豐盛美味兼顧之間。寒舍艾麗酒店新任行政主廚陳明烽，以擁有近30年的西餐廚藝資歷，於La Farfalla義式餐廳推出「炙烤戰斧．手感PASTA」食尚新雙饗，健康炙烤料理方式呈現豪邁大器、震撼視覺的「爐烤美國精選戰斧牛排50盎司」雙人饗宴(每日限量供應)，售價4,999元+10%，3月31日前公開分享打卡上傳至個人Facebook頁面，即享超值優惠價2,999元+10%。另外，陳明烽行政主廚更極力推廣低GI優質食材手工義大利麵，特別自製8種不同麵條，細扁麵、捲管麵、波浪邊寬麵、扁平麵、百合麵、雞冠麵、水管麵及帽子餃，分別詮釋道地風味義麵料理，首推「精製雞蛋細扁麵、波士頓龍蝦、番茄奶油醬汁、乾辣椒碎、羅勒」、「捲管麵義大利麵、齒魚、蛤蜊、白酒、蘆筍、烏魚子、烘製櫻桃番茄」、「波浪邊寬麵、手切美國無骨牛小排肉醬、牛肝菌菇」、「蘑菇乳酪餡小帽子餃、濃郁雞湯、田園鮮蔬」等，售價420元+10%起，秉持著義大利「簡單料理、熱情分享」的精神，讓消費者吃得優質美味與健康豐盛。

陳明烽行政主廚於1990年展開職業生涯，並跟隨歷任八位義籍主廚與執行總廚貼身學習，其紮實與豐富的義菜養成背景，造就博大精深的義大利料理中奠定屬於自己的風格特色。本次活動以義大利人的國民美食為主軸，推出肉食主義者心中崇高地位的「爐烤美國精選戰斧牛排50盎司」，承襲佛羅倫斯在地義式調味技法與爐火烤制方式，舉凡朋友聚會、家族宴客、歡度重要節日等，都能大口滿足肉控一族的最佳選擇！此外，主廚更曾親自遠赴歷史悠久的美食古都義大利「波隆那」，向當地家庭習得傳統手工製麵工法與香料運用秘訣，正宗義大利麵的黃金標準就是「Al Dente」，在義大利文寓意「彈牙、軟硬適中」。麵團以100%天然杜蘭小麥和雞蛋製成，堅持不添加任何一滴水，造就出新鮮麵體絕佳的韌性與彈性，精密訴求麵與醬的平衡比例！La Farfalla義式餐廳即日推出「炙烤戰斧．手感PASTA」食尚新雙饗，邀請饕客共饗義式經典佳餚！詳情及訂位請洽詢寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳(02)6631-8060或至humblehousehotels.com。

豪邁霸氣料理 義式盛情分饗

詩人徐志摩《翡冷翠的一夜》一文，道盡義大利中部城市-佛羅倫斯唯美生活情調與歷史雋永風情，不僅是文藝復興時代的起源地，更是蘊含廣大饕客的美食聖地。綿延迤邐的葡萄園，伴著溫煦氣候與得天獨厚的地理環境，造就出經典著名的「佛羅倫斯牛排」。陳明烽行政主廚採用在地烹調技藝，將食材本質輔以義式香料簡單調味，傾出天然原味的純粹滋味，並承襲傳統佛羅倫斯牛排料理手法與創意激盪，推出「爐烤美國精選戰斧牛排50盎司」。主廚以嚴選美國安格斯帶骨肋眼牛排，不僅含有豐富的霜降紋路，瘦肉厚實柔嫩多汁，骨與精肉之間筋膜柔嫩美味，更是上好的炭烤食材。依循傳統佛羅倫斯牛排調味方式，以頂級初搾橄欖油、迷迭香、百里香與大蒜醃漬後，於烤檯直火烙烤內外均勻導熱，一次展現牛肉脂香柔嫩的多元風味，再將外層表面烤至金黃酥脆，內層仍完美保留粉紅色的鮮嫩肉質，咬下口中充滿豐厚香甜的肉汁，一道與家人朋友共饗義式熱情美味的佳餚。

八款道地風味自製麵 主廚蘊藏美味密碼

「生活就是魔法和義大利麵的结合。」—佛雷德里．費里尼（Frederico Fellini）知名義大利國寶級導演，一語道出義大利麵在當地人心中無法取代的精神地位，同時也體現出迷人的義大利生活態度及日常饗宴。陳明烽行政主廚表示：「義大利麵是義大利人家常料理、且更是營養天賜的食物，有別於中式的Q彈鬆軟，傳統義大利麵條質地較為粗糙、麵體滲透力強，且享用的每口都飽含淡淡的小麥香氣，紮實又充滿嚼勁」。

主廚回憶起當時在義大利「波隆那」的時光，以手心的溫度揉製出一顆顆飽滿的麵糰，而醬汁在義大利麵中更扮演畫龍點睛的角色，除了襯托麵食的視覺效果外，更賦予每道麵食獨特的絕佳滋味！此次特別推出8款不同麵條料理，融匯北、中、南義三大地域經典，注入記憶中道地的義式家常，將靴子半島三色風情匠心呈現。

首推「精製雞蛋細扁麵、波士頓龍蝦、番茄奶油醬汁、乾辣椒碎、羅勒」1,680元，主廚採用含有豐富的麩質及蛋白質杜蘭小麥粉，手工製成義式傳統細扁麵(Linguine)，是義大利西北部「利古里亞大區(Liguria)」的代表性麵食，細扁麵體厚實適合搭配濃稠番茄奶油醬汁，佐搭波士頓龍蝦兩種的料理方式，一半以炭烤烹調，另一半佐醬拌炒，將肉質呈現最佳鮮美多汁狀態，最後調入乾辣椒及清爽羅勒一同享用，感受濃郁的波士頓龍蝦鮮味。

另一款源自於南義大利西西里島的經典麵款「捲管麵義大利麵、齒魚、蛤蜊、白酒、蘆筍、烏魚子、烘製櫻桃番茄」780元，「捲管麵(Casareccia)」麵體表面光滑細緻，帶有許多細微毛細孔，拌炒過程中能將醬汁鎖住封存，飽足吸納蛤蜊湯汁讓捲管麵更有滋味。不僅如此，主廚特別挑選來自純淨大西洋海域的智利齒魚，其油脂豐富，肉質細嫩多汁，鮮甜滋味在口中輕盈釋放，完美演繹海洋島國風情。

在義大利為統一各式義大利麵定義，舉凡形狀、原料甚至麵條長度、寬度都有其大致標準規定，但提到寬徑最寬的麵款則以「寬麵(Pappardelle)」莫屬，直徑達2至3公分之寬，在托斯卡尼方言中，其為「狼吞虎嚥」或「豪氣地享用」之意，完美詮釋此道麵款的用餐真諦。

特別推薦「波浪邊寬麵、手切美國無骨牛小排肉醬、牛肝菌菇」780元，主廚費心遵循燉煮程序及步驟，先將以「舒肥法」低溫烹調後的美國無骨牛小排肉，以手切成肉醬襯搭大蒜、百里香及迷迭香等香料及牛肉醬汁烹調入味，再連同波浪邊寬麵一同拌炒，盛盤前以奶油及帕瑪森乾酪增加其豐厚的口感，濃香的肉醬滿溢於舌尖的滋味描繪出托斯卡尼平原的明亮風情。

另外，義大利麵條除了上述一般大眾所熟知的基本款式之外，麵條形狀更是琳瑯滿目，貓耳朵、空心狀、貝殼、蝴蝶、星星等，最為特色的就是義大利麵餃中的「帽子餃(Cappelletti)」，義大利文顧名思義就是「小帽子」，仿效阿爾卑斯山騎警的帽子，起源於北義艾米利亞羅馬涅大區(Emilia-Romagna)代表性美食，「蘑菇乳酪餡小帽子餃、濃郁雞湯、田園鮮蔬」420元，由菠菜麵皮包裹以蘑菇及乳酪製成的餡料，並佐以新鮮時蔬搭配老母雞湯為底蘊煨煮的清湯，更是於當地人新年耶誕期間繽紛歡慶時的必備美食。

還有麵形優美的「百合花麵(Gigli)」，不僅是為托斯卡尼大區的代表性麵款，百合花亦是佛羅倫斯美麗的市徽象徵。料理首推「百合麵、辣味香料豬絞肉、海蝦、溫燉番茄、巴西利」580元，以波浪形花邊的麵皮搓成錐形螺旋狀，不僅能在食用時盛住醬汁，視覺上也賞心悅目。醬汁以辣味香料豬絞肉與溫燉番茄一同拌炒，散發陣陣香料氣息亦迸發著乳脂香氣，香辣滋味與海蝦搭配相得益彰，豐富層次令人食指大動。

義大利麵最早可追溯自公元5世紀猶太教經典《塔木德》關於麵食的記載，歷經時光演進而發展出許多動人故事，其中「義式扁平麵(Tagliatelle)」相傳15世紀為了慶祝波隆那國王女兒克蕾齊亞．博吉雅(Lucrezia Borgia)出嫁，當時御廚斯楚．奇斐拉諾(Mastro Zefirano)特別將千層麵仿效公主的柔亮金髮切成長形黃金條狀，進而成為現今的義式扁平麵。

主廚將故事延伸料理創作，「墨魚扁平麵、什錦海鮮、貽貝醬汁」780元，以墨魚囊膽汁製成的扁平麵調合貽貝醬汁拌炒，淡淡白酒香氣更烘托出各項海味鮮甜滿溢的海中鮮風味。主廚另外推薦造型可愛深受小朋友喜愛的「暖雞冠麵沙拉、羅勒青醬、炙煎北海道干貝、帕瑪火腿粉末、馬鈴薯脆片」520元，「雞冠(Creste di gallo)」外型的麵款使其表層及麵管中皆飽賦羅勒青醬的香氣，再佐以北海道新鮮干貝，綻放華麗新風貌。

濃郁奶香起司襯搭辛香風味的「辣味番茄水管麵、重煙燻培根、佩科里諾羅馬諾羊奶乾酪、巴西利」460元，「水管麵(Rigatoni)」主打加入義大利最古老的佩克里諾(Pecorino)羊乳乾酪，利用麵體的溫度融化起司，彷若味蕾遨遊於熱情的島嶼假期令人陶醉。即日起推出8道「手感PASTA」經典義大利麵，簡單的美味秘訣，豐盛的盤飧佳餚，滿足饕客幸福味蕾。