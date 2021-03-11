【311福島核災十年】重建未完、禁地依舊 驚心數字回顧災情

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）2011年3月11日，日本東北大地震引發海嘯，造成福島第一核電廠爐心熔毀與氫氣爆炸事故，為全球核安敲響警鐘。如今十年過去了，災後清理還在持續，禁地依舊生人勿近，美聯社帶我們用數字回顧這場歷史災難。

芮氏規模9.0大地震

2011年3月11日下午2時46分，日本東北海岸遭芮氏規模9大地震侵襲，規模之大史上罕見，沖天海嘯挾著巨浪，於一小時內抵達陸地。

18,426人亡故

根據日本官方數字，共18,426人在這場意外中喪生，多死於海嘯，其中2,527具遺體未能尋回。無一人死於輻射直接造成的傷害。

42,500人有家歸不得

這場災禍導致日本東北50萬人流離失所，十年後仍有42,565人回不了家，包括35,725名福島縣居民。

2,950億美元重建支出

日本政府花了32兆圓（8.3兆新台幣）於災後重建，支出項目包括修路、蓋房舍、興建海堤，與支應人民生計。核電廠營運商東京電力公司（Tokyo Electric Power Co.，TEPCO）表示，核電廠除役、補償金、去輻射汙染至少將耗資21.5兆日圓（2,000億美元），分析家認為這恐怕只是保守估計。

2.4%的土地生人勿近

核災十年後，重災區福島縣的禁地比例從初始的10%降至今日的2.4%。持續的去汙工作，包括移除表土層與樹枝、清理屋頂等，有助降低輻射量，但在缺乏工作機會、輻射傷害的顧慮下，許多居民仍不願重返家園。

1,400萬噸輻射廢棄物

遭輻射汙染的土壤、樹木等福島廢棄物，一一裝填於塑膠袋內，這些袋子的數量足可填滿11座室內棒球場。廢棄物正運往第一核電廠附近兩座城鎮的中期貯存所，官方承諾30年內移離福島，但尚未確定最終存放地點。

432公里長的海堤

大地震釀成大海嘯後，日本東北海岸線絕大部分已築堤防範，高度達15公尺，僅剩福島海岸線尚未完工。一旦竣工，海堤總長度將達432公里。批評者指，這巨大海堤不僅阻礙海景，未來若再發生海嘯，將使侵入陸地的海水難以回流海洋。

4,000名核電廠員工

核電廠除役工作艱鉅，每天約投入4,000名人力，預計40年才能結束，批評者則稱這目標根本是太過樂觀。工作項目包括將燃料棒運離冷卻池、加固海堤、避免含輻射的冷卻水外洩、移除高汙染廢棄物等。

124萬噸輻射水

福島核廢水已填滿1,000個巨型儲存槽，達124萬公噸。東電表示儲存槽總容量137萬公噸，2022年秋天就會全滿，必須儘快為這些汙水找尋出路，才能推動後續除疫工作。官方建議將汙水排至海洋，引發地方強烈抗議，目前尚無定案。東電與日本政府傾全力，仍舊未能去除廢水中的放射性同位素氚（tritium），但宣稱已能將其他放射性同位素的含量降至排放安全標準。