Alexa
  1. 首頁
  2. 國際

【311福島核災十年】重建未完、禁地依舊 驚心數字回顧災情

核電廠40年後才能除役？專家：太樂觀

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/11 14:49
福島第一核電廠4號反應爐災後畫面（美聯社）
福島核災後宮城縣災後衛星畫面（美聯社）

福島第一核電廠4號反應爐災後畫面（美聯社）

福島核災後宮城縣災後衛星畫面（美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）2011年3月11日，日本東北大地震引發海嘯，造成福島第一核電廠爐心熔毀與氫氣爆炸事故，為全球核安敲響警鐘。如今十年過去了，災後清理還在持續，禁地依舊生人勿近，美聯社帶我們用數字回顧這場歷史災難。

芮氏規模9.0大地震

2011年3月11日下午2時46分，日本東北海岸遭芮氏規模9大地震侵襲，規模之大史上罕見，沖天海嘯挾著巨浪，於一小時內抵達陸地。

18,426人亡故

根據日本官方數字，共18,426人在這場意外中喪生，多死於海嘯，其中2,527具遺體未能尋回。無一人死於輻射直接造成的傷害。

42,500人有家歸不得

這場災禍導致日本東北50萬人流離失所，十年後仍有42,565人回不了家，包括35,725名福島縣居民。

2,950億美元重建支出

日本政府花了32兆圓（8.3兆新台幣）於災後重建，支出項目包括修路、蓋房舍、興建海堤，與支應人民生計。核電廠營運商東京電力公司（Tokyo Electric Power Co.，TEPCO）表示，核電廠除役、補償金、去輻射汙染至少將耗資21.5兆日圓（2,000億美元），分析家認為這恐怕只是保守估計。

2.4%的土地生人勿近

核災十年後，重災區福島縣的禁地比例從初始的10%降至今日的2.4%。持續的去汙工作，包括移除表土層與樹枝、清理屋頂等，有助降低輻射量，但在缺乏工作機會、輻射傷害的顧慮下，許多居民仍不願重返家園。

1,400萬噸輻射廢棄物

遭輻射汙染的土壤、樹木等福島廢棄物，一一裝填於塑膠袋內，這些袋子的數量足可填滿11座室內棒球場。廢棄物正運往第一核電廠附近兩座城鎮的中期貯存所，官方承諾30年內移離福島，但尚未確定最終存放地點。

432公里長的海堤

大地震釀成大海嘯後，日本東北海岸線絕大部分已築堤防範，高度達15公尺，僅剩福島海岸線尚未完工。一旦竣工，海堤總長度將達432公里。批評者指，這巨大海堤不僅阻礙海景，未來若再發生海嘯，將使侵入陸地的海水難以回流海洋。

4,000名核電廠員工

核電廠除役工作艱鉅，每天約投入4,000名人力，預計40年才能結束，批評者則稱這目標根本是太過樂觀。工作項目包括將燃料棒運離冷卻池、加固海堤、避免含輻射的冷卻水外洩、移除高汙染廢棄物等。

124萬噸輻射水

福島核廢水已填滿1,000個巨型儲存槽，達124萬公噸。東電表示儲存槽總容量137萬公噸，2022年秋天就會全滿，必須儘快為這些汙水找尋出路，才能推動後續除疫工作。官方建議將汙水排至海洋，引發地方強烈抗議，目前尚無定案。東電與日本政府傾全力，仍舊未能去除廢水中的放射性同位素氚（tritium），但宣稱已能將其他放射性同位素的含量降至排放安全標準。
福島
核災
第一核電廠
日本
東京電力
爐心熔毀
燃料棒
核電廠
地震
海嘯
核廢水
核汙水
放射性
輻射

相關新聞

【日本311十週年】蔡英文兩大理由 強調「重啟核四絕非選項」
【日本311十週年】蔡英文兩大理由 強調「重啟核四絕非選項」
2021/03/10 20:29
進口商品不合格名單曝光 驚見德國NUK奶嘴、日本MEIKO草莓
進口商品不合格名單曝光 驚見德國NUK奶嘴、日本MEIKO草莓
2021/03/09 17:42
地牛翻身！宜蘭南澳發生規模3.6地震 新北烏來1級震度
地牛翻身！宜蘭南澳發生規模3.6地震 新北烏來1級震度
2021/03/05 20:50
最新【台灣日本桌球界金童玉女】福原愛遭爆疑外遇?! 小愛發聲明兩度道歉•江宏傑回應:對她的愛從未改變
最新【台灣日本桌球界金童玉女】福原愛遭爆疑外遇?! 小愛發聲明兩度道歉•江宏傑回應:對她的愛從未改變
2021/03/05 10:10
日本再度挺台加入WHO 首相菅義偉肯定台灣防疫有成
日本再度挺台加入WHO 首相菅義偉肯定台灣防疫有成
2021/03/04 21:02

更新時間 : 2021-03-11 21:27 GMT+08:00

最受歡迎

最新！台中捷運3/25恢復試營運 免費試乘30天 4/25正式通車
最新！台中捷運3/25恢復試營運 免費試乘30天 4/25正式通車
陳時中：台灣國產武肺「高端疫苗」收案卡關•可先施打其他年齡層 「疫苗護照」採行•時機尚未成熟
陳時中：台灣國產武肺「高端疫苗」收案卡關•可先施打其他年齡層 「疫苗護照」採行•時機尚未成熟
富邦富時越南ETF基金 3/24起募集
富邦富時越南ETF基金 3/24起募集
【更新】台灣家樂福分店遭爆料: 烤雞滷味「隔夜臭酸繼續賣」 業者聲明：課長停職•展開調查
【更新】台灣家樂福分店遭爆料: 烤雞滷味「隔夜臭酸繼續賣」 業者聲明：課長停職•展開調查
台灣最美玫瑰園~2021台北玫瑰展3月12日繽紛推出　賞花還能抽黃金！
台灣最美玫瑰園~2021台北玫瑰展3月12日繽紛推出　賞花還能抽黃金！
瑞穗天合國際觀光酒店 「大農大富賞螢趣」住房專案
瑞穗天合國際觀光酒店 「大農大富賞螢趣」住房專案
外媒讚「巨星級學者」台裔哥大教授吳修銘入白宮　台獨父老蔣時代「黑名單」
外媒讚「巨星級學者」台裔哥大教授吳修銘入白宮　台獨父老蔣時代「黑名單」
更新【一起吃早餐】週刊: 台灣「愛妻立委」王定宇疑同居民進黨發言人顏若芳　王: 是房東房客關係•太太也知道
更新【一起吃早餐】週刊: 台灣「愛妻立委」王定宇疑同居民進黨發言人顏若芳　王: 是房東房客關係•太太也知道
諾羅病毒作祟　13.8萬人因腹瀉就醫　疾管署：酒精無法殺死病毒
諾羅病毒作祟　13.8萬人因腹瀉就醫　疾管署：酒精無法殺死病毒
智鈊、芯道涉助中企挖角台灣半導體人才　檢調查扣保密協議啟動偵查
智鈊、芯道涉助中企挖角台灣半導體人才　檢調查扣保密協議啟動偵查