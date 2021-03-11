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【居住正義】「短期持有」定義拉長至5年 蘇貞昌：政府打炒房、非打房

蘇貞昌強調政府是「打炒房，不是打房」，盼修法遏止房價不當拉抬，藉由稅制改革抑止炒作房市，落實居住正義。

By 台灣英文新聞－編輯
2021/03/11 14:30
央行總裁楊金龍曾說過，房價不只涉及金融穩定，還有居住正義、資源配置等。 

央行總裁楊金龍曾說過，房價不只涉及金融穩定，還有居住正義、資源配置等。  (來源 中央社)

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）去年新冠肺炎疫情爆發以來，熱錢湧入台灣房地產致房價飆升，貧富差距愈大；在庶民期盼政府出重手調控穩定房價呼聲下，央行去年12月先出手，台灣行政院11日也拍板有關房地合一稅的「所得稅」修法，延長短期持有定義，由2年拉長為5年，都視為短期持有。

為實現居住正義，央行12月初先公布金融機構辦理不動產抵押貸款業務新規定，鎖上中小型建商的資金水龍頭，央行新增全國公司法人購置住宅貸款限制，均無寬限期，以及自然人第三戶以上住宅貸款限制，最高貸款成數六成亦無寬限期。

行政院11日也拍板有關房地合一稅的「所得稅」修法，延長短期持有的定義，個人與法人現行持有期間1年內售屋獲利課45％重稅，拉長為「持有2年內」，至於現行超過1年、未逾2年要課35％稅率，拉長為「超過2年」、未逾5年要課35％稅率。

另為避免投資公司炒房，這次房地合一稅修法一併將「境內」法人交易房產納入房地合一稅制，最高稅率也由現行20％大幅提高為45％，持有2年以內稅率45％，以遏止投資公司藉由炒房規避稅負。

財政部表示，這次房地合一稅制改革，延長短期交易房地適用高稅率的持有期間、修正土地漲價總數額減除規定及視為房地交易納入適用等，有助遏止短期投機炒作，健全不動產交易市場發展，財政部將積極與立法院朝野各黨團溝通，儘速完成立法。

修法未來經送請立法院三讀通過後，施行日期將由行政院公布。

蘇貞昌強調政府是打炒房，不是打房，盼修法遏止房價不當拉抬，藉由稅制改革抑止炒作房市，落實居住正義。

參考資料來源：自由時報新新聞TVBS
打炒房
居住正義
持有稅
短期持有

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