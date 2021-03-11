台灣首次奈良美智特展搶先看！代表作及最新現地創作超療癒

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）日本當代藝術家奈良美智特展帶來代表作《月光小姐》，以及特別為台灣創作的最新作品十分療癒，將於3月12日起關渡美術館展出四個月，隨後移師高雄及台南。

台灣首次奈良美智特展（ YOSHITOMO NARA ）由中華文化總會主辦，除了帶來藝術家最新的創作外，跨越時代的經典繪畫、素描及雕塑作品也將一併展出，今(11)日開幕記者會上，總統蔡英文、文化部長李永得、日本駐台代表泉裕泰等出席搶先目睹展覽，現場氣氛熱絡。

311日本震災滿十周年，日本為感謝台灣當年的善舉，日台交流協會將奈良美智特展納入台日友好系列活動，奈良美智日前親自抵台佈展，帽子上特地別上台日友情徽章，離台前於8日和文化總會會長蔡英文總統共進早餐，獲贈限量「台日友情紀念酒」，場面十分溫馨。

蔡英文總統表示，前幾天有機會跟奈良美智見面，他很用心讓她很感動。同樣身為「貓奴」的奈良與蔡英文，見面當然少不了蔡想想，蔡英文透露，最近蔡想想心情不因為在減肥，但在早餐會上讓牠放假一天，之前只要有人抱牠都會被咬，「但那天牠友誼的表現，就是沒咬奈良一口，這是牠最大的友情了！」



蔡英文總統邀請奈良美智於官邸進行早餐會面(圖/文化總會提供)

回到展覽本身，自災害發生後，不只大環境的改變，奈良創作的心境也跟著發生轉變，開始放慢創作腳步，其生涯代表作「月光小姐」於2020年早春誕生，首次海外展出來到台灣，畫面中閉著眼的月光小姐，溫暖的中長橘髮身穿黃衣，雖然搭配黑色背景卻依舊充滿希望，傳達藝術家淡然面對人生苦難，畫出讓心靈療癒的平靜。

奈良透露，「月光小姐」是在沒有任何期待下，從沒有冀望中誕生的。她那閉著眼彷彿在想什麼的樣子，是他在2011年震災之後一邊苦惱著各種事情，淡然畫下的作品，也是自己繪畫的終點。「『Miss Moonlight』像是對我說『已經可以休息也沒關係了喔』。作品完成時，我有種被幸福包圍的感覺。」

此外，奈良為台灣創作最新力作《朦朧潮濕的一天》，是藝術家在精神最顛峰的狀態下的產物，在畫出代表作《月光小姐》後，奈良為了能夠打造相稱的作品，於是掛上了畫布，在純白的畫布前，開始想很多事。

「這是件比外表更有深度的作品」，奈良說，「當時的思考並非像是要忍受壓力的思考，而是更自在地接受《月光小姐》、回應提問般的作品。我想如果能夠畫出自然表現出當時感覺的作品就可以了。然後，我開始動筆畫只要有那種感覺就好的作品。」

相較於閉眼沈思的《月光小姐》，《朦朧潮濕的一天》畫中的女主角則是無所畏懼地張開眼，面色從容地和觀眾對望，背景也是以台灣的溫暖潮濕為題，和月光小姐的鵝黃毛衣相襯，背景則是塗上大面積的暖色，兩件作品都超過兩尺。

此次展覽選址於遠離塵囂的關渡美術館展出，希望大家離開都市，透過藝術沈澱內心享受寧靜。接著將於七月移師高雄，11月接棒台南展出，全為免費開放參觀。



奈良美智特展(圖/文化總會提供)