〈時評〉民進黨應大鳴大放 討論台灣制憲

總統蔡英文去（2020）年底出席一民間媒體舉辦的修憲論壇上說，朝野合作、世代合作是憲改成功的必要條件，需 要各政黨和公民社會共同努力，「沒... 總統蔡英文去（2020）年底出席一民間媒體舉辦的修憲論壇上說，朝野合作、世代合作是憲改成功的必要條件，需 要各政黨和公民社會共同努力，「沒有人應該要置身事 外」。 (來源 中央社)

民進黨憲改小組正式成立，共同召集人之一、總統府資政姚嘉文拋出「制憲」議題，並主張將「中華民國」改國名為「台灣共和國」，民進黨政府卻低調以對，顯然不願意碰觸這條最敏感神經；其實，民進黨不妨大鳴大放，讓社會各界正視這個議題。

顯而易見的是，以現階段來說，確實不太可能處理制憲的議題，因為對內而言，目前朝野共識只是降低公民權的門檻，若是觸及到國號等修憲的爭議，最後可能導致這次修憲在原地打轉，結果一事無成。

對外的那一面，拜登政府上台後，雖然美國當下的對中政策，大致上是延續川普任內所努力的方向，但美中關係重整之際，台灣若因為修憲議題成為麻煩製造者，將會讓多年來辛苦累積的台美關係毀於一旦。

雖然涉及國名、制憲的憲改方向，幾可肯定不會被急忙推動，但不代表這些議題就不應該被觸及，相反地，民進黨必須開大門、走大路，拿出來公開討論，而不是在黨內憲改小組的第一個階段，就被低調、淡化處理。

台灣主權深化的議題，這幾年已經明顯成長許多，多數年輕人也了解到台灣和中國的差異，民進黨不應以此就滿足，應該透過這一、兩年的修憲討論，讓更多人知道國名的重要性，再進一步引導未來世代去思考「修憲」、「制憲」的必要性，否則，這些議題一再被擱置，年輕人不清楚這些影響性，日後台灣也會逐漸失去轉型的機會。

另一方面，台灣在討論這些議題的過程中，可使得中美兩國聽見台灣內部仍有不同的聲音，這不只是增加台灣的籌碼，也能增加美國對中的籌碼，萬一民進黨部分人士自我閹割這些討論，美中台對於台灣獨立的想像不再，立刻會失去談判空間。

憲政改造要從長計議，制憲也不急於這幾年，卻不意味著就不去面對，既然民進黨基本綱領開宗明義寫到，「建立主權獨立自主的台灣共和國」，應時時刻刻以此為重責大任，讓台灣人民清楚這個重要目標。

(作者李平華，資深媒體工作者）