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台北市抽驗生鮮蔬果　日本金桔農藥殘留超標22倍　香蕉超標近10倍

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/11 11:24
中正區梅林水果行的日本金桔被驗出殺蟲劑得克利0.22ppm（標準為0.01ppm以下）。（北市衛生局提供）

中正區梅林水果行的日本金桔被驗出殺蟲劑得克利0.22ppm（標準為0.01ppm以下）。（北市衛生局提供）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）台北市衛生局公布市售生鮮蔬果殘留農藥檢驗報告，54件蔬果產品中，有9件不符合規定，包含秋葵、櫻桃草莓、日本金桔和茼蒿菜等。

北市政府衛生局1月前往市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，9件不符合規定商品如下：頭城號阿惠蔬菜攤的「甜豆莢」1件檢出3項殘留農藥不符規定；成功市場的「秋葵」、愛維根公司的「茼蒿菜」各1件檢出2項殘留農藥不符規定；梅林水果行「金桔」、「櫻桃草莓」、禾原水果行「香蕉」、復興市場「菠菜」、佰芸蔬菜行「青江菜」、中山區陳O恒的「茼蒿」各1件檢出1項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。

台北市抽驗生鮮蔬果　日本金桔農藥殘留超標22倍　香蕉超標近10倍中正區梅林水果行的櫻桃草莓被驗出殺蟲劑氟尼胺0.06ppm（標準為0.01ppm以下）。（北市衛生局提供）

北市衛生局表示，殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，依法可處分責任業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。若無法交代來源，則依法可處分販售業者新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

針對不符規定產品，北市衛生局已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局及農政單位溯源處辦並輔導農民正確田間施藥。

北市衛生局呼籲農友於栽種蔬果施用農藥，應符合相關法令；販售業者販售之蔬果應要求賣方提供完整產品交易憑證並保留，另將產品外箱來源資訊（如廠商名稱、供應代號等）拍照存證，以利後續追查不合格產品來源，達到源頭管理。

另外，提醒民眾優先選購當季蔬果，於食用或烹調蔬果前，先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10-20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍，與烹煮蔬菜時，將鍋蓋打開等方式，以減少及降低農藥殘留。

台北市抽驗生鮮蔬果　日本金桔農藥殘留超標22倍　香蕉超標近10倍大安區禾原水果行的香蕉被驗出殺蟲劑百克敏0.19ppm（標準為0.02ppm以下）。（北市衛生局提供）
殘留農藥
生鮮蔬果

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更新時間 : 2021-03-11 14:12 GMT+08:00

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