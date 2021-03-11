楊金龍：台灣恐被美列為匯率操縱國 不至於有立即影響

美國匯率報告可能於4月公布，匯率操縱國3項條件台灣均已達標，中央銀行總裁楊金龍坦言，確實有可能被列入匯率操縱國，但對美出超關鍵是供需問題，例如美國需要台灣晶片，不是匯率因素造成。

美國每年4月、10月會公布匯率報告，而美國對於匯率操縱國設有3項標準，分別是對美國商品貿易順差達到200億美元以上，經常帳盈餘占該國GDP比重超過2% ，以及淨買匯金額占該國GDP比重超過2%。

若符合上述3項指標，貿易對手就會列為匯率操縱國，被認定藉匯率政策從事不公平貿易競爭。

立法院財政委員會今天邀中央銀行進行業務報告，楊金龍備詢時表示，美國匯率報告預計4月中公布，根據3項標準，確實有可能達標、被列為匯率操縱國，央行第一時間會與美國磋商，應不至於有立即性影響。

楊金龍也強調，台灣對美出超擴大是供需關係，美國對台灣產品需求提高，而非匯率因素。

楊金龍對台灣這次觸及匯率操縱國3項標準，提出3點說明，首先，對美出超擴大是因為美中貿易衝突，台灣受惠於轉單效應；其次，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情帶來遠距商機，美國需要台灣的資通訊產品，因此對美商品出超擴大。

「出超是需求關係不是匯率關係，這點他（美國）應該要接受」，楊金龍直言，美國對台灣晶片需求那麼高，如果要限縮台美之間的貿易順差，台灣是不是不要賣晶片了，「他就需要啊！」

第三，美國為了緩解疫情衝擊，祭出史無前例的量化寬鬆（QE）政策，金額非常龐大且四處流竄，衝擊小型經濟體的金融穩定。

楊金龍表示，美國聯準會基於法定職責推動QE，而台灣央行進場調節也是因為這些龐大資金已經對金融市場穩定造成很大威脅；楊金龍去年底也在理監事會後記者會上直言，「美國的QE是我們的挑戰」。

楊金龍並指出，美中貿易衝突、疫情以及美國實施QE，導致全球金融市場情勢有所改變，匯率操縱國3項指標並不符合運用在這段時間。