新北市淡水河恢復「水之呼吸」　嚴重污染比例明年望減半

新北市歷經縣市升格、人口快速成長及工商發展， 同時也帶來水環境污染，市府透過「新北市河川流域治理平台」，歷經二年努力，淡水河水質已有顯著改善成果， 嚴重污染比例可望於明年減半，2030年將達成全數脫離嚴重污染 之大河願景。

新北市環保局表示，市府透過「新北市河川流域治理平台」，整合水利、環保及其他局處、區公所等19個機關，2年間改善易積 淹水61處，並以「源頭管理、因地制宜」方式針對湳仔溝、 貴子坑溪、瓦磘溝等超過16條河川對症下藥，佐以環保局「 天羅地網」全方位打擊水污染，淡水河水質已有顯著改善成果， 嚴重污染比例可望於明年減半，2030年將達成全數脫離嚴重污染 之大河願景。

水利局、環保局10日於市政會議中針對新北市河川治理成果簡報， 提出解決淡水河水環境問題的2030願景目標。 新北市近年來因氣候變遷，瞬間強降雨導致部分區域易積淹水，市府 2年內完成盤點所有易積淹水處並已改善61處；另外， 市府從源頭管理、工程改善到最後的末端管制等因應策略， 因地制宜創造各地的水環境特色，恢復河川生命力。

新北市透過「新北市河川流域治理平台」整合水利、環保、農業、 經發、城鄉、地政、拆除大隊、研考會及轄區公所等超過19個機關 的力量，藉由市府團隊分工合作，陸陸續續針對湳仔溝、貴子坑溪、 瓦磘溝、林口溪等超過16條河川，將各流域的生活污水、 事業廢水及畜牧廢水等主要問題研商對策積極解決， 已經使淡水河的水質改善逐漸看到成果。

水利局以6條河川的整治案例，在水安全防洪治理的基礎上， 持續突破困難，解決過去河川又髒又臭的沉痾， 尤其是湳仔溝的整治，屢屢面對外界的質疑勇於面對問題， 積極提出各種解決對策，將於3月底完成湳仔溝整治。

環保局則針對水質改善所面臨之挑戰， 提出天羅地網六大策略進行水污染全方位打擊， 包括針對列管事業的勤查重罰、 利用科學儀器對污染行為的精準打擊、 著手從污染的源頭進行削減管理、結合鄰近縣市跨域治理、 提高民眾對於水質環境維護的意識，並在發生污染事件時， 以最短的時間完成預警應變降低對環境的危害。環保局並宣示設定2 022年淡水河嚴重污染比例減半的目標，並於2030年達成全數 脫離嚴重污染之願景。

水利局補充，未來持續透過河川流域治理平台整合問題並對症下藥， 在新北市境內尚計有125條河川，分別有都會排水型河川、 生態型溪流及景觀休憩型河川的策略願景方向， 以致力提升新北市水環境品質為目標，同時也接續考量河川生態， 恢復河川自然的生命力。