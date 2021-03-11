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新北市淡水河恢復「水之呼吸」　嚴重污染比例明年望減半

By 台灣英文新聞－編輯
2021/03/11 12:32
新北市淡水河恢復「水之呼吸」　嚴重污染比例明年望減半

新北市歷經縣市升格、人口快速成長及工商發展，同時也帶來水環境污染，市府透過「新北市河川流域治理平台」，歷經二年努力，淡水河水質已有顯著改善成果，嚴重污染比例可望於明年減半，2030年將達成全數脫離嚴重污染之大河願景。

新北市環保局表示，市府透過「新北市河川流域治理平台」，整合水利、環保及其他局處、區公所等19個機關，2年間改善易積淹水61處，並以「源頭管理、因地制宜」方式針對湳仔溝、貴子坑溪、瓦磘溝等超過16條河川對症下藥，佐以環保局「天羅地網」全方位打擊水污染，淡水河水質已有顯著改善成果，嚴重污染比例可望於明年減半，2030年將達成全數脫離嚴重污染之大河願景。

水利局、環保局10日於市政會議中針對新北市河川治理成果簡報，提出解決淡水河水環境問題的2030願景目標。新北市近年來因氣候變遷，瞬間強降雨導致部分區域易積淹水，市府2年內完成盤點所有易積淹水處並已改善61處；另外，市府從源頭管理、工程改善到最後的末端管制等因應策略，因地制宜創造各地的水環境特色，恢復河川生命力。

新北市透過「新北市河川流域治理平台」整合水利、環保、農業、經發、城鄉、地政、拆除大隊、研考會及轄區公所等超過19個機關的力量，藉由市府團隊分工合作，陸陸續續針對湳仔溝、貴子坑溪、瓦磘溝、林口溪等超過16條河川，將各流域的生活污水、事業廢水及畜牧廢水等主要問題研商對策積極解決，已經使淡水河的水質改善逐漸看到成果。

水利局以6條河川的整治案例，在水安全防洪治理的基礎上，持續突破困難，解決過去河川又髒又臭的沉痾，尤其是湳仔溝的整治，屢屢面對外界的質疑勇於面對問題，積極提出各種解決對策，將於3月底完成湳仔溝整治。

環保局則針對水質改善所面臨之挑戰，提出天羅地網六大策略進行水污染全方位打擊，包括針對列管事業的勤查重罰、利用科學儀器對污染行為的精準打擊、著手從污染的源頭進行削減管理、結合鄰近縣市跨域治理、提高民眾對於水質環境維護的意識，並在發生污染事件時，以最短的時間完成預警應變降低對環境的危害。環保局並宣示設定2022年淡水河嚴重污染比例減半的目標，並於2030年達成全數脫離嚴重污染之願景。

水利局補充，未來持續透過河川流域治理平台整合問題並對症下藥，在新北市境內尚計有125條河川，分別有都會排水型河川、生態型溪流及景觀休憩型河川的策略願景方向，以致力提升新北市水環境品質為目標，同時也接續考量河川生態，恢復河川自然的生命力。

更新時間 : 2021-03-11 14:12 GMT+08:00

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