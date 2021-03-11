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美議員問台灣出席「民主峰會」？國務卿布林肯秒答應

By 台灣英文新聞－編輯
2021/03/11 10:48
美國國務卿布林肯。

美國國務卿布林肯。 (來源 中央社)

3月11日上午11:50分更新台灣外交部回應。

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）10日出席聯邦眾議院的聽證會，有議員詢問是否承諾推動台灣參與世界衛生組織、邀請台灣參加美國總統拜登主辦的民主峰會，布林肯立即一口答應。

中央社報導，眾議院外交委員會10日首度邀請美國國務卿布林肯（Antony Blinken）出席聽證會，談論總統拜登政府的外交政策優先事項，韓裔共和黨籍眾議員金映玉（Young Kim）在會中對台灣議題提出關切。

金映玉（Young Kim）提問說，過去十幾年以來，台灣一直是美國無價的安全和全球衛生夥伴，台灣對國際社會和強健的民主制度做出許多貢獻，台灣應該在世衛組織等國際組織有一席之地，分享台灣的專業知識。她也說，拜登政府應該邀請台灣參與即將舉辦的民主峰會（Summit of Democracies），並開始進行美台自由貿易協定談判，希望國務卿布林肯能就此事做出承諾。

布林肯馬上回應，承諾絕對會去執行，台灣是一個強健的民主政體、科技重鎮，也是一個能對世界作出貢獻的國家，台灣在應對新冠肺炎疫情就是一個很好的例子。

去年11月底拜登承諾將於2021年舉辦世界民主峰會，受邀國家名單被認為是新任美國政府決定要親近或疏離哪些國家的重要標準。根據外媒報導，中國、俄羅斯受邀參加的可能性極低，而在美國，邀請台灣參加峰會的呼聲不絕於耳。

外交部11日上午表示，誠摯感謝布林肯國務卿再度公開表達對台灣的堅定支持，以及對我國民主制度及防疫成果的肯定。未來會持續就維護民主、國際公共衛生挑戰或經貿領域上持續與拜登政府團隊密切合作，強化台美全球夥伴關係。
布林肯
民主峰會
金映玉

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