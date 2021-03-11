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台灣、帛琉旅遊泡泡卡關原因曝光 帛琉總統惠恕仁最快3月底來台

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/11 10:12
圖為帛琉總統惠恕仁。（圖取自facebook.com/surangeljr）

圖為帛琉總統惠恕仁。（圖取自facebook.com/surangeljr）

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）台灣、帛琉旅遊泡泡剩最後一步，指揮中心指揮官陳時中透露卡關原因，帛琉原希望入境旅客進行抗原快篩，但台灣認為偽陽性比例太高，建議改做PCR，成為目前溝通卡關主因。另針對帛琉總統惠恕仁訪台日期，外交部回應，台帛正在做最後的溝通協調。

中央社報導，中央流行疫情指揮中心8日邀集交通部、外交部開會討論此事，台灣、帛琉旅遊泡泡大方向均已談定，只剩細節有待討論；在防疫方面，由於台灣、帛琉都沒有本土疫情，因此指揮中心傾向往不用居家檢疫的方向進行，但對於入境帛琉將採抗原快篩還是PCR檢測，仍未定案。

陳時中說明，原本帛琉希望入境旅客能進行抗原快篩，確認陰性就放行，驗出陽性則須連續進行2次PCR陰性才放行，但抗原快篩偽陽性比例本來就比較高，若要再花時間做2次PCR檢測，等同行程泡湯一半，因此台灣傾向做PCR檢測，搭配團進團出、動線分離、導遊優先接種疫苗等防疫措施，避免偽陽性帶來過度檢驗的困擾。

陳時中說，目前除了要和帛琉討論入境檢測項目的問題，萬一有旅客在當地驗出陽性，團費如何退費也要由交通部訂定退費規則，未來只要雙方談妥、交通和觀光單位準備好就能成行。

至於旅客回台後的檢疫措施，陳時中指出，目前傾向5天加強版自主健康管理，再加上9天一般版自主健康管理，採取嚴密監測、加強通報的模式，但民眾仍然可以出門、正常生活。

另外，針對帛琉總統惠恕仁將於近期訪台一事，帛琉駐台大使歐克麗昨（10）日證實，台帛正在協商惠恕仁的訪台細節，確切時間則視台帛何時執行旅遊泡泡，「可能落於3月底或4月初」。

對此，我國外交部發言人歐江安表示，相關防疫、檢疫、航班等各方面的安排及其他細節，台帛正在做最後的溝通協調，外交部會在適當的時間，與帛方協調好後，正式對外宣布。
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