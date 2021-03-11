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【自由開放印太區域】驅逐艦10日通過台海　拜登就任後第三回美艦通行

這次穿越台海的伯克級驅逐艦芬恩號，隸屬於目前在東南亞海域執行任務的羅斯福號航艦打擊群

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/11 09:54
（太平洋艦隊臉書專頁照片）
（太平洋艦隊臉書專頁照片）

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（台灣英文新聞／楊琇羽　綜合外電報導）美國海軍太平洋艦隊周三指出，伯克級驅逐艦芬恩號（USS John Finn DDG-113）於台灣時間10日行使「國際法規範下航行自由權利」通過臺灣海峽，並標註這是美國對維護「自由開放印太區域（#FreeandOpenIndoPacific）」的承諾。

美國軍事新聞媒體報導，這是美國總統拜登上任以後第三度有美國軍艦航行臺灣海峽（下稱台海），新聞稿又指，美軍將持續在國際法（編按：聯合國海洋法公約）允許範圍內行使飛越、航行和執行任務的權利。

台海為位於中國與臺灣之間的寬廣水域，北接東海，南接南海，就台灣及美國的角度，外國軍艦通過台海適用「國際航行之海峽」，不是中國認為的「領海」或「內水」，自可行使自由航行之權利。

美國海軍目前在全球部署約八個航艦打擊群於美、歐、亞太及中東地區，這次穿越台海的芬恩號，隸屬於目前在東南亞海域執行任務的羅斯福號航艦打擊群（Theodore Roosevelt Carrier Strike Group），該打擊群近幾周在印尼與菲律賓間的西里伯斯海（Celebes Sea）活動，芬恩號是在周三脫離該群北上穿越台海。

美軍第七艦隊周三發佈芬恩號航經台海時的多張照片，可以看見MH-60R海鷹直升機在芬恩號上起飛與降落。

拜登上任後，曾航經台海的美艦分別是2月4日的伯克級驅逐艦「馬侃號」（DDG-56），以及2月24日的伯克級神盾驅逐艦「柯蒂斯魏柏號」（DDG-54），兩艦目前皆駐營日本。
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