【日本311十週年】蔡英文兩大理由 強調「重啟核四絕非選項」

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）日本311大地震即將屆滿十年，核能問題又成為議題焦點，總統蔡英文今(10日)表示，面對台灣的能源運用，重啟核四絕對不是選項，第一是因為安全不可行，第二則是會過於耗資費時。

「加速能源轉型」與「落實非核減煤」是這次民進黨中常會強調的重點，今天會議也邀立法委員洪申翰、台灣環境規劃協會理事長趙家緯專案報告「日本福島核災後現況與台灣能源轉型政策前景」。

根據中央社的報導，蔡英文在會中表示，民進黨執政後，啟動能源轉型，開始針對綠電進行一系列革新，然而近期她有注意到核四重啟的聲音出現，對此，她強調「我必須明確地告訴大家，核四絕對不是選項」，首先是因為安全的疑慮，再來是重啟將耗資巨大且曠日費時。

在安全方面，根據監察院調查，核四有兩台機組曾有拼湊零件以應付測試的紀錄，造成工程上的風險，再加上台灣位於地震帶且地狹人稠，一旦發生事故，後果將不堪設想。

而在成本方面，蔡英文表示，因為一號機的廠商已解散需重起新約，過期設備也要汰舊換新，加上地質調查的重新評估，以及立院預算審查，過程可說是耗資巨大、曠日費時。此外，核廢料的處理跟存放至今仍無解方。

因此，蔡英文強調，台灣正在能源轉型的關鍵時刻，不只是政府要積極推動替代能源，更要結合市場和民間的力量，取得更多的支持，讓綠能發展可以更順利。

而今年8月，台灣將舉行核四、藻礁公投，決定龍門核能發電廠（第四核能發電廠）是否運轉。立委洪申翰認為，核四公投就是核災公投，民進黨應藉此機會好好和社會交代，執政後持續推動能源轉型的理由與價值意義。