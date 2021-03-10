孟加拉首位跨性別主播 他歷經磨折才成為今日的她

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）在三八婦女節當天，孟加拉出現了第一位跨性別新聞主播，為這民風保守的國家跨出了性別平權的一大步。

美聯社報導，席希爾（Tashnuva Anan Shishir）週一在孟加拉首都達卡的一家衛星電視（Boishakhi TV）讀完三分鐘的新聞稿，播報完畢，現場響起掌聲，她則是眼眶含淚，無法自已。這短短的三分鐘，不僅是她個人的處女作，也是整個國家的里程碑。

今年29歲的席希爾，青少年時期起開始有性別錯置之感。被禁錮於男子身體的女性靈魂，不意外地讓她飽受家人鄰居的訕笑，霸凌、歧視與性剝削更成了家常便飯，輕生念頭也隨之萌生。

不受家人待見的她，離家獨自生活，期間除接受荷爾蒙治療、為慈善機構工作，也在劇場討生活。她一邊自食其力，一邊在達卡一所大學求學，四處碰壁後，終於獲Boishakhi TV錄用，得到上台播報的機會。

孟加拉人口1億6,000萬，根據官方數據，該國有1萬名跨性別人士，但BBC指出至少有150萬人。一如所有保守國家，孟加拉LGBT族群面臨了社會孤立與各種性虐騷擾，求職不易，往往淪為性工作者或只能乞討維生。

直到近幾年來，孟加拉才逐漸重視性別平權。政府於2013年承認跨性別者的性別認同，2018年賦予其投票權，2020年更出現了首間專為跨性別族群而設的伊斯蘭學校。

席希爾今年還將出演兩部電影。改變已在發生。



孟加拉跨性別主播席希爾（美聯社）