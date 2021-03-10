台灣猶太社群展現超高凝聚力 成功舉辦全球最大普珥節聚會

台灣猶太社群成功在今年2月27日舉辦全球最大的普珥節聚會，吸引逾180人聚集在台北美國俱樂部。(圖/TJC) 台灣猶太社群成功在今年2月27日舉辦全球最大的普珥節聚會，吸引逾180人聚集在台北美國俱樂部。(圖/TJC)

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導） 你知道台灣的猶太社群每年會舉辦哪些活動嗎？猶太人傳統節慶之一的普珥節（Purim）就在今年二月順利舉行，成為國際疫情肆虐之下，全球最大的普珥節聚會。

普珥節是世界各地猶太人每年歡慶的節日，以紀念祖先戰勝仇敵而避免滅族命運。時間通常落在猶太曆亞達月的十四日，也就是陽曆的二月底或三月初。在這一天，猶太人會裝扮參加聚會，表演歌曲與戲劇，以及享用傳統美食。

新冠肺炎延燒一年多的時間，阻止了大多數國家的大型社交和宗教聚會。然而，台灣猶太社群（Taiwan Jewish Community，簡稱TJC）卻得以於今年2月27日在台北舉辦了全球最大的普珥節聚會，吸引逾180男女老少參加，其中更包括高齡102歲的TJC精神領袖艾恩宏(Ephraim F. Einhorn)拉比，展現超高凝聚力。

聚會上，TJC主席夏本杰（Benjamin Schwall）表示，因台灣政府成功控制新冠病毒的傳播，才得以舉行此次的普珥節聚會，因此，對在台猶太人而言，這不只是紀念祖先成功殲滅仇敵，也是慶祝今日有幸生活在沒有疫情肆虐的台灣。

活動當晚，許多與會者精心打扮出席，用娛樂性十足的普珥節戲劇揭開序幕，也有許多小孩準備了歌舞表演，在台上奮力演出。此外，傳統美食也是普珥節聚會的焦點之一。此次晚餐由兩家在台以色列人開設的餐廳Pita Bar和Falafel King所包辦，提供極具特色的美食哈曼耳朵(hamantaschen)供大家享用。

其實不只是這次的普珥節聚會，TJC也成功於去年9月舉行猶太新年晚宴以及12月的光明節聚會，皆吸引逾百人參與盛會。此外，TJC還舉辦了許多家庭活動，包括辮子麵包烘焙課程；光明節到鶯歌製作陀螺和燭台的行程，或是賞鳥、參訪博物館等。

TJC是成立於1975年的合法登記的基金會，在台猶太人社群來自世界各地的長期或短期居留台灣的猶太人，包括商務人士、老師、學生、外交人員等，最近因為疫情使得社群人數持續增加。

今年普珥節聚會的精彩活動照片。（圖/TJC提供）