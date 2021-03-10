【更新】指揮中心: 3/11起國外染疫回台灣確診者•達3條件可提早解隔離　3/10與3/9各新增1例境外移入個案

延伸閱讀: 陳時中: 台灣首批AZ疫苗檢驗過6關•只差無菌試驗就放行 疾管署: 接種預計分3階段•6月起開放65歲以上長者

更新時間: 2021-03-10 16:44

首次發稿: 2021-03-10 14:21

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今天(10日) 在記者會中宣布，明天(3月11日) 起鬆綁解隔離條件，在國外曾確診但2採PCR陰性者，即便回台後再次驗出陽性，只要無症狀、抗體陽性且病毒量低、3日內Ct值大於等於34，可提前解除隔離。

近期愈來愈多在國外曾確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）者回台後又被確診，中央流行疫情指揮中心專家經討論，決議鬆綁解除隔離規定。

指揮中心指揮官陳時中今(10日) 下午在疫情記者會中宣布，明天(3/11) 起凡是在國外曾確診並且經過2次PCR採檢均陰性的個案，入境台灣後即便採檢結果為陽性，只要符合無症狀、抗體陽性且初次呼吸道檢體病毒量低、3天內追蹤採檢結果陰性或Ct值大於等於34，可提前解除隔離。

陳時中說，針對入境檢疫期滿後無症狀卻驗出陽性的個案，即便在國外沒有確診紀錄，只要符合無症狀、抗體IgG陽性或IgG陰性、初次呼吸道檢體病毒量低且3天內追蹤呼吸道檢體採檢結果為陰性或Ct大於等於34，就可解除隔離。

陳時中指出，這類個案經傳染病醫療網各區指揮官綜合評估個案感染情形，若可認定該個案非近期感染且入境後已無傳染力，基本上已經沒有威脅，個案及密切接觸者可提早解除隔離。

此外，指揮中心今(10)日公布國內新增1例境外移入COVID-19確定病例(案979)，為菲律賓籍20多歲男性移工，今(2021)年2月28日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無不適症狀。



指揮中心表示，個案入境後至集中檢疫所進行檢疫，3月4日起陸續出現輕微咳嗽、發燒症狀，由集中檢疫所人員安排就醫採檢，並於今日確診。由於個案檢疫期間未與他人接觸，且就醫時接觸之人員皆有適當防護，故無匡列接觸者。

另外，昨(9)日指揮中心也公布國內新增1例境外移入COVID-19確定病例(案978)，為本國籍30多歲女性，2019年5月至宏都拉斯工作，今(2021)年1月即有鼻塞症狀，1月6日於當地確診COVID-19後，於住處隔離至2月19日，期間曾分別於1月16日、1月18日、2月8日及2月17日進行採檢，結果皆為陰性。



指揮中心表示，案978與友人於2月21日一同返臺，入境後至防疫旅館檢疫，期間皆無症狀；個案於3月8日檢疫期滿，因工作需要，同日至醫院自費採檢，並於今日確診(Ct值34，血清抗體IgM為陰性、IgG為陽性)。



指揮中心指出，已掌握案978接觸者1人，為同行返臺友人，3月8日檢疫期滿後自費採檢結果為陰性；因該名友人與個案無密切接觸，列自主健康管理對象。



指揮中心10日表示，截至目前累計978例確診，分別為862例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡。



指揮中心籲請民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報檢疫人員，並配合防疫措施；入境後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。