法國歷史老師斬首案 女學生認怕翹課被罵而說謊

法國歷史教師帕第去年10月遭極端主義分子當街斬首，全球譁然，一名13歲女學生終於承認，她謊稱老師在課堂上侮辱伊斯蘭教先知，事實上，她當時根本不在教室。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，這名女學生一開始告訴她的父親，歷史老師帕第（Samuel Paty）在言論自由的專題課上展示先知穆罕默德的裸體照片，並要求穆斯林學生離開教室。當局並未公布女學生的姓名。

深感不滿的女學生父親隨即對帕第提出法律訴訟，並根據女兒的說法在社群媒體上傳2支影片要大家公審，還直接公布教師姓名和這所位於巴黎以西近郊孔弗朗（Conflans-Sainte-Honorine）的學校。

幾天後就發生這起斬首慘案，凶嫌是祖籍車臣的18 歲極端主義分子阿布杜拉（Abdoullakh Anzorov），他隨即遭警方開槍擊斃。女學生父親也因涉及這起謀殺遭到起訴。

帕第過去幾年在類似課堂上會告訴學生，因為要展示相關漫畫，若會覺得受到冒犯不舒服可先閉上眼睛。

根據「巴黎人日報」（Le Parisien），女學生一開始宣稱帕第要求穆斯林學生離開教室；但在這堂課之前，這名女學生已因多次翹課遭到學校停學，她根本沒去上這堂課。

女學生在證詞中表示，她之所以編出這個故事，是為了不要讓她的父親失望。

根據法國媒體看到的證詞，女學生說：「我沒看到這些漫畫，是班上一名女同學給我看的。」

女學生的律師告訴法新社：「她之所以說謊，是因為同學要她當發言人。」

法新社報導，帕第家屬的委任律師今天對在社群媒體散播的謊言導致這起謀殺表示憤怒。

律師賀伊（Virginie Le Roy）今天告訴法國RTL電視台：「在調查之初，所有事情都指向她在說謊。」

賀伊表示自己很「懷疑」女學生回憶的事件版本。女學生說她認為自己是其他學生的發言人，這麼做也是為了讓她的父親印象深刻。

賀伊說：「什麼發言人？謊言和從未發生過的事件？這項解釋無法說服我，而且讓我非常憤怒，因為實情很嚴肅、是相當可悲的。」

這個議題在法國特別敏感，在此之前，「查理週刊」2006年曾轉載一系列諷刺伊斯蘭教先知穆罕默德的漫畫，在伊斯蘭教世界引發眾怒，週刊位於巴黎的辦公室在2015年1月7日遭伊斯蘭恐怖分子持槍掃射，釀成12人喪命。