WHO：台灣為東亞最胖！ 醫：減重不能只靠意志力 了解身體荷爾蒙運作有助打破復胖惡性循環

（台灣英文新聞／醫藥組 採訪報導）農曆新年緊接著228連假，過年心情鬆懈之下，不知不覺身上也多出的三層肉。根據臨床經驗，民眾在年假結束後平均會增加3至5公斤，前往門診諮詢減重的人數也成長三成。另外，對照世界衛生組織WHO 2020全球肥胖年報，台灣為東亞最胖第一名，且平均每兩人就有一人有過重及肥胖問題(亦即BMI大於24)。

減重是多數人終其一生的課題，中華民國肥胖研究學會理事長暨衛生福利部雙和醫院副院長劉燦宏醫師表示，根據最新公布的「台灣過重及肥胖行為」市調，近九成BMI大於24的民眾，自覺最近一次的減重結果失敗，且多數民眾採取的減重方式為自行運動或自行控制飲食、代餐、看中醫吃中藥或埋線、或購買成藥減肥等，卻僅有一成四會尋求專業團隊協助，包含至減重門診就醫、諮詢營養師及健身教練等。

另外，每四個過重及肥胖者就有三位幾乎天天都外食，可想而知，因無法控制熱量攝取，減重成果也大打折扣。

中華民國肥胖研究學會榮譽理事長暨敦仁診所院長蕭敦仁醫師說明，減重不能只靠意志力，事實上，肥胖已被世界衛生組織定義慢性病，其成因複雜，儘管許多人都有肥胖問題，但基因、健康、生活史、個性及環境有所不同，同樣的治療並非適用所有人，因此需要專業的醫療團隊，透過不同治療選項組合來量身打造個人化的減重計畫。

蕭敦仁說明，長期健康的減重須從「飲食、運動、行為治療」三方面著手，包含如何聰明飲食，而非刻意戒除某類食物; 養成運動習慣，增肌減脂，維持減重成果; 而行為改變則是聚焦在體重管理的心理層面，如：找出經常吃零食或非飢餓飲食背後的心理原因，有助於改善這類型過量進食造成的體重增加。

大眾對於肥胖存有刻板印象，認為是自制力不足，缺乏意志力導致減重失敗，其實，減重並不是只靠意志力就可達成。蕭敦仁舉例，多數人常以「節食」作為減重手段，短期內或許會有成效，但只要恢復原有的生活或飲食習慣，體重就會快速回彈，形成所謂溜溜球效應，跌入減重失敗的惡性循環。

事實上，研究顯示減重時，飢餓荷爾蒙與飽足荷爾蒙的變化會使得身體傾向於攝取更多的熱量，而這樣的變化會持續一段時間，這或許是每10個減重者中，有8人最終又會復胖回原來體重的部分原因。因此，了解荷爾蒙的運作方式，有助於未來有效管理體重。

蕭敦仁也指出，肥胖不只成因複雜，更會悄悄帶來其他病症纏身，如高血壓、睡眠呼吸中止症、非酒精性脂肪肝、退化性關節炎、第二型糖尿病、13種癌症等，甚至有更高的風險在感染新冠肺炎時會變成重症。只要體重減輕5％以上，可降低相關併發症風險的程度。

為了讓有需求減重者能找到專業的醫療團隊，劉燦宏表示，學會於今年推動符合資格的「體重管理門診」認證，集結醫師、營養師、物理治療師/運動教練、藥師、心理師、個管師等專業的醫療團隊，有許多醫療院所正在積極參與持續教育課程，強化軟硬體設施，爭取獲得認證。

此外，「體重管理門診」網站亦同時上線，幫助民眾少走冤枉路，透過專業的醫療團隊協助，找出瘦不下來的關鍵，並改變舊有習慣，脫離減肥惡性循環，邁向健康生活新人生。