大巨蛋工地鋼筋掉落路面•幸未砸到人車　北市府要求台灣遠雄暫停施工

台北市議員徐巧芯（左）10日召開記者會表示，接獲民眾陳情，指稱日前大巨蛋靠近光復南路附近工地發生怪手吊掛的鋼筋忽然掉落，並有影片為證。中... 台北市議員徐巧芯（左）10日召開記者會表示，接獲民眾陳情，指稱日前大巨蛋靠近光復南路附近工地發生怪手吊掛的鋼筋忽然掉落，並有影片為證。中央社

更新時間: 2021-03-10 12:03

首次發稿: 2021-03-10 11:17

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北市議員徐巧芯接獲陳情，有民眾拍到大巨蛋靠近光復南路工地附近發生鋼筋掉落，要求北市府檢討。市府今天（10日0 說，已要求遠雄暫停施工全面清查。遠雄則表示會對失誤究責。



大巨蛋檔案照片 (中央社)

國民黨北市議員徐巧芯今天召開記者會表示，接獲民眾陳情，指稱3月7日上午8時，大巨蛋靠近光復南路附近工地發生怪手吊掛鋼筋忽然掉落，所幸未砸到人車。

徐巧芯說，事後詢問北市府後續處理狀況，建管處等單位卻不知情，此外，為釐清施工狀況，也要求北市府提供3月7日及2月28日施工日誌，但負責局處卻互相踢皮球，拿不出資料。

她表示，有熱心民眾提供影像才得知有這起工安事件，要求北市府檢討，針對大巨蛋施工日誌應嚴格管理，不要讓大巨蛋工地一再發生問題，影響公共安全。

出席記者會的大巨蛋籌備處副執行長陳世浩說，針對這件工安事件，市府昨天(9日) 下午才知情，經詢問遠雄後，遠雄告知是下游廠商施工，遠雄也表達對此事件不清楚。

陳世浩表示，市府重視大巨蛋公共安全，發生此事感到遺憾，對市民抱歉，已要求遠雄今天停止施工，並重新檢視所有機具、材料等設備，合格才可恢復施工，北市府每星期都會跟遠雄開會，會要求遠雄提供當週及下週施工內容。

他說，遠雄提到因有2條鋼筋，其中一條斷掉，才導致後續事件，已要求遠雄在施工前落實安全檢查，像是針對工地內怪手、鋼索等，每天施工前，遠雄要全面檢查完後，才能開工。

陳世浩表示，大巨蛋施工日誌是依營造業法，要施工廠商填寫施工日誌，但因台北市工程很多，只能告知廠商自主管理，後續會跟建管處查核遠雄提供施工日誌有無如實呈現。後續懲處須依相關法令認定，目前先要求遠雄暫停施工。

建管處指出，針對施工日誌部分，若遠雄填寫內容不實，會依營造業法，先蒐集此事件的事證後，移至營造業審議委員會，由委員會裁議懲戒，建管處針對此工安事件正著手處理。

中央社引述遠雄集團發言人楊舜欽表示，感謝市民監督大巨蛋工區安全，大巨蛋7日施工期間，確實出現鋼筋籠掉落事件，因鋼筋籠掉落是在工區內，部分掛在施工圍籬上。

他說，對於此事造成市民安全疑慮，遠雄誠懇致歉，並針對失誤究責，將更嚴謹監督相關工區作業，防止類似事件再發生。