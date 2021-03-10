英國王室之謎 哈利與梅根之子為何不是王子？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）英國哈利王子（Prince Harry）與妻子、薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）的電視專訪，再一次抖出了英國王室不可告人之密，同時也留下許多問號，其中一個就是二人之子亞契（Archie）無法取得王子頭銜。不少「老百姓」感到不解，同為王室血脈，為何有此等差別待遇？

梅根在與歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪中抱怨，王室以不合禮法為由不予亞契王子頭銜，她憂心這意味兒子無法獲得應有的保護，不免有安全疑慮。BBC特別撰文說明，此一傳統其來有自，那就是英國國王喬治五世（George V）留下的一紙制誥。

1917年11月，喬治五世頒布詔令，英王的曾孫不得再獲封王子或公主，僅有一例外，那就是威爾斯親王（Prince of Wales）長子的第一個兒子。（註：威爾斯親王是王儲之頭銜。）

套入目前英國王室的情形，一切就豁然開朗了。威廉王子（Prince William）是威爾斯親王查爾斯（Charles）的長子，因此其與凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）的長子喬治（Prince George），出生就自動成為王子。

亞契雖與喬治同為女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）之曾孫，在祖命不可違的約束下，也便無法獲得王子封號。依據此原則，喬治王子的妹妹夏綠蒂公主（Princess Charlotte）與弟弟路易王子（Prince Louis），照理也不能獲得頭銜。不過，女王2012年12月也頒布了詔令，讓威廉的所有子女都可獲得王子與公主封號，這才為習俗解套。

至於亞契的封號呢？不是不給，是時候未到。

根據喬治五世1917年的制誥，一旦哈利王子的父親查爾斯登基成為英王，亞契就成了國王的孫子，當然可獲得王子頭銜。梅根在訪談中顯然知悉此傳統，但她也透露，在懷亞契時，得知王室似有意修正這項規定，讓亞契無法成為王子，然而她並未對原因多所著墨，白金漢宮也未對此事置評。

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威廉王子與妻凱特一家（圖／美聯社）