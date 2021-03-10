最新！台中捷運3/25恢復試營運 免費試乘30天 4/25正式通車

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（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台中市長盧秀燕今（10）日宣布，捷運綠線明（11）日起展開全車隊運轉測試，3月25日起至4月23日試營運30天，民眾攜帶電子票證即可免費搭乘，4月24日籌備日停止服務一天，4月25日正式通車。

盧秀燕今日率副市長黃國榮、令狐榮達、秘書長黃崇典、交通局長葉昭甫、法制局長李善植、新聞局長黃國瑋、台中捷運公司董事長林志盈等人，召開台中捷運綠線試營運說明記者會。

盧秀燕表示，台中捷運是中部地區最重大的交通建設，興建已超過13年，市民引頸期盼迎接捷運新生活，去年11月21日發生電聯車聯結器軸心斷裂事件後暫停試營運，台中市政府與台中捷運公司、施工單位台北市政府捷運工程局、廠商川崎重工全力找出故障原因及改善方案，廠商提送的故障分析報告經過中市府捷運故障審查委員會嚴格把關，確認安全無虞，今日宣布捷運綠線將重啟營運。

盧秀燕指出，捷運綠線將從3月11日至24日進行全車隊、全時段運轉測試，列車按照營運時刻表行駛，讓全線系統設施設備運作暖身；接著從3月25日至4月23日試營運30天，全線18個車站免費開放民眾試乘，4月24日籌備日停止服務一天，準備4月25日通車典禮，典禮後正式營運。

盧秀燕補充說明，試營運時間調整為全時段6時至24時開放民眾免費搭乘；針對北捷局代位求償，盧市長說明，由於求償具有一定的計算基準，涉及三方龐雜作業，市府目前已依照契約啟動相關作業，全力維護民眾權益。

交通局長葉昭甫指出，中市府捷運故障審查委員會共召開6次會議及2次場勘行程，每位委員都竭盡心力、秉持專業、公正客觀地詳細審查此案相關資料與報告，經委員們交叉提問，深入分析與討論後，同意北捷局提出的事故發生原因及改善方案，包含「五大面向全驗證」及「三道防護守安全」。

葉昭甫進一步說明，五大面向全驗證包含材料驗證（鋼材提升）、設計驗證（安全係數提升）、製造驗證（適當熱處理）、組裝驗證（完善產品指示書）及運轉驗證（AW3最大附載測試）；三道防護則為保固延長、定期檢測、監控運轉，要求廠商應保證聯結器營運後至大修前的運轉安全無虞，並提供最新修正的產品改善指引手冊（PMI），且持續監測半永久式聯結器運轉情形。

針對營運班距，台中捷運公司董事長林志盈說明，先前試營運時間採兩階段開放，由於民眾搭乘踴躍，這次試營運30天都將直接按照正式營運班表，每日6時至24時開放搭乘，平日尖峰每5分鐘一班、離峰每8分鐘一班，假日6至10時、20至23時每8分鐘一班、10至20時每5分30秒一班，無論平假日深夜23時後均為每15分鐘一班；另外，因應高鐵末班車旅客轉乘需求，捷運高鐵台中站每日凌晨0時15分加開往北屯總站的加班車。

台中捷運公司表示，民眾必須持電子票證（悠遊卡、一卡通及愛金卡）進出車站，試營運期間免費搭乘，進出站不會扣款，若無攜帶電子票證，可至車站旅客詢問處購買。另外，為配合防疫，搭乘捷運請務必全程佩戴口罩，也請民眾於站內及車廂內勿飲食、先下車後上車、搭車時緊握把手或握桿，共同維護乘車安全及品質。

9:45首發

台中捷運終於將通車了！中市政府捷運故障審查委員會上週五審查通過「半永久式聯結器故障分析報告」，市長盧秀燕宣布，今（10）日上午將召開記者會，向市民報告何時通車及如何通車。

台中捷運何時通車？預計9日完成載重測試 列車春節持續試運轉

台中捷運綠線去年11月底試營運6天後，因聯結器軸心斷裂暫停試營運，台中市政府要求施工單位台北市政府捷運工程局及車輛原廠川崎重工進行擴大檢測及改善，台北市政府於去前12月18日成立「台中捷運綠線半永久式器故障調查報告審查委員會」，針對軸心強化、材料材質、組裝安裝、預防維修四大面向，審查廠商提送報告。

台中市政府捷運故障審查委員會上週召開第6次會議，審查台北市政府捷運工程局提送的「半永久式聯結器故障分析報告」，判斷改善後的軸心材料特性、安全係數等均有提升且符合設計標準，確認改善方案安全無虞，審查通過。

盧秀燕表示，台中市政府捷運故障審查委員會由國內頂尖一流學者、專家組成，總共召開6次會議，針對故障原因與安全方案進行分析及專業判斷，最後在上週五通過安全審查。

盧市長說，這段時間交通局、中捷公司也為了未來營運積極做準備，包括站務、相關行政等都是龐大且艱鉅的任務，經過大家努力，中捷終於可以通車了，至於何時通車、如何通車，市府今日上午將召開記者會向市民報告。