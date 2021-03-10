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【更新】台灣家樂福分店遭爆料: 烤雞滷味「隔夜臭酸繼續賣」 業者聲明：課長停職•展開調查

▲一名自稱是「家X福重X店」員工，在臉書社團「爆料公社」中表示「決定冒著生命危險來爆料」 ▲家樂福9日在聲明稿還指出: 3/10~3/12熟食自製商品暫停營業三天，全數員工重做教育訓練及再次強化食品安全之重要性！

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/10 15:51
圖/爆料公社

圖/爆料公社

更新時間: 2021-03-10 15:50

首次發稿: 2021-03-10 09:35

【更新】台灣家樂福分店遭爆料: 烤雞滷味「隔夜臭酸繼續賣」 業者聲明：課長停職•展開調查

圖/家樂福官網

延伸閱讀: 陳時中: 台灣首批AZ疫苗檢驗過6關•只差無菌試驗就放行　疾管署: 接種預計分3階段•6月起開放65歲以上長者

台灣出現今年首例「傷寒」本土病例　疾管署呼籲民眾避免生飲生食、留意手部衛生

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）量販業者家樂福遭網友爆料某分店將沒賣完的烤雞、滷味小菜回收，隔天加熱後繼續賣，家樂福昨(9日) 回應，目前已對此展開調查，一旦經確認屬實，將依公司規定嚴懲，且將追溯責任至管理階層。

網友在臉書社團「爆料公社」中自稱是「家X福重X店」員工，「決定冒著生命危險來爆料」......爆料者稱該店熟食課課長違反公司規定，要求將沒賣完的烤雞與要報廢的滷味小菜放進冰箱，隔天加熱後放回架上，員工有時聞到酸味，還被要求洗一洗拿去做成滷味，滷更辣、更鹹蓋掉酸臭味道。　　

前幾天衛生局來查時，把我們都嚇死了。　　　　　　　

為了大家好，買熟食之前千萬要看清楚捏！

(爆料公社)

家樂福9日晚間發布聲明回應，該公司重視食品安全，絕不允許合作供應商及員工通融任何危害顧客食安的行為，如有違者一旦經追查屬實，將依公司規定嚴懲，且將追溯責任至管理階層。

家樂福指出，

由於目前媒體提供的照片及影片皆是非常簡短的片段資訊，且時間點沒有明確連貫，目前實難以作為判斷依據。

但公司接獲相關訊息後仍立刻由品管、稽核及相關部門全面展開調查，從商品生產、上架、出清至報廢流程一一調查。

(家樂福聲明稿)

家樂福表示，台北市衛生局也在上週接獲此一投訴，並於3月4日至分店展開稽查，現場開立「食品衛生限期改善通知單」皆未有所指相關違規事項，遭爆料的分店也於昨天向衛生局呈報經銷存與報廢資料，未來家樂福也會全力配合相關稽查。

針對網路爆料傳聞，家樂福表示，

非常感謝員工勇於出面指證，同時再次強調絕不允許與通融任何危害顧客食安之行為，對於此狀況目前已由品保團隊進駐分店展開調查！

對於所提課長現以停職靜待調查，今日(9日) 販售之熟食包含滷味、沙拉吧等商品全數下架報廢處理，之後也將對該店員工針對熟食生產作業對重新訓練。

9日新聞稿中，家樂福並強調【我們的行動】包括下列各項:

針對報導家樂福重慶分店熟食疑慮，為了讓消費者安心，我們即刻進行以下行動措施：
1.今日(3/9)該分店所有熟食自製商品全數下架報廢。

2.3/10~3/12熟食自製商品暫停營業三天，全數員工重做教育訓練及再次強化食品安全之重要性！

3.家樂福將委由第三方公證單位進行衛生稽核，符合標準後方可恢復營業。

家樂福再次強調食品安全為公司經營最高指導原則，也於各分店內辦公室張貼食安通報專線，期望和員工一起守護食品安全，也期望各位消費者予以這些努力的員工肯定及鼓勵。

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