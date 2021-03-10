【更新】台灣家樂福分店遭爆料: 烤雞滷味「隔夜臭酸繼續賣」 業者聲明：課長停職•展開調查

更新時間: 2021-03-10 15:50

首次發稿: 2021-03-10 09:35

圖/家樂福官網

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（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）量販業者家樂福遭網友爆料某分店將沒賣完的烤雞、滷味小菜回收，隔天加熱後繼續賣，家樂福昨(9日) 回應，目前已對此展開調查，一旦經確認屬實，將依公司規定嚴懲，且將追溯責任至管理階層。

網友在臉書社團「爆料公社」中自稱是「家X福重X店」員工，「決定冒著生命危險來爆料」......爆料者稱該店熟食課課長違反公司規定，要求將沒賣完的烤雞與要報廢的滷味小菜放進冰箱，隔天加熱後放回架上，員工有時聞到酸味，還被要求洗一洗拿去做成滷味，滷更辣、更鹹蓋掉酸臭味道。

家樂福9日晚間發布聲明回應，該公司重視食品安全，絕不允許合作供應商及員工通融任何危害顧客食安的行為，如有違者一旦經追查屬實，將依公司規定嚴懲，且將追溯責任至管理階層。

家樂福指出，

家樂福表示，台北市衛生局也在上週接獲此一投訴，並於3月4日至分店展開稽查，現場開立「食品衛生限期改善通知單」皆未有所指相關違規事項，遭爆料的分店也於昨天向衛生局呈報經銷存與報廢資料，未來家樂福也會全力配合相關稽查。

針對網路爆料傳聞，家樂福表示，

非常感謝員工勇於出面指證，同時再次強調絕不允許與通融任何危害顧客食安之行為，對於此狀況目前已由品保團隊進駐分店展開調查！ 對於所提課長現以停職靜待調查，今日(9日) 販售之熟食包含滷味、沙拉吧等商品全數下架報廢處理，之後也將對該店員工針對熟食生產作業對重新訓練。

9日新聞稿中，家樂福並強調 【我們的行動】 包括下列各項:

針對報導家樂福重慶分店熟食疑慮，為了讓消費者安心，我們即刻進行以下行動措施：

1.今日(3/9)該分店所有熟食自製商品全數下架報廢。

2.3/10~3/12熟食自製商品暫停營業三天，全數員工重做教育訓練及再次強化食品安全之重要性！

3.家樂福將委由第三方公證單位進行衛生稽核，符合標準後方可恢復營業。

家樂福再次強調食品安全為公司經營最高指導原則，也於各分店內辦公室張貼食安通報專線，期望和員工一起守護食品安全，也期望各位消費者予以這些努力的員工肯定及鼓勵。