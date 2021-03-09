智鈊、芯道涉助中企挖角台灣半導體人才　檢調查扣保密協議啟動偵查

(台灣英文新聞/科技組 綜合報導)智鈊、芯道涉嫌高薪挖角台灣研發人才到中國，新北地檢9日已啟動偵查。

綜合媒體報導，新北地方檢察署獲報「真中資化身台灣公司」智鈊科技有限公司、芯道互聯有限公司涉嫌以高薪挖角台灣研發人才，3年來逾200多人，其中，遭挖角的人才曾任職於聯發科、台積電等知名企業，中國「比特大陸」公司吳姓董事長等已遭約談。

中國「比特大陸」公司跨足開發AI晶片，涉未經經濟部許可，在台成立「孫公司」智鈊科技有限公司、芯道互聯有限公司，透過共同投資新創公司方式，合組挖角團拉攏台灣高科技產業人才。

中央社報導，挖角團隊由國內IC設計公司前研發人員出任中國新設公司董事長，拉攏前任職公司的舊屬加入，在台私設大型研發中心，再用原年薪2倍以上的高薪，挖角具高超研發能力研發人才，同時於人力銀行公開徵才，3年來已挖角數百名台灣的研發人才，嚴重威脅台灣半導體產業發展。

新聞稿指出，新北地檢署黑金專組檢察官洪松標今(9)天指揮新北市調查處搜索智鈊公司、芯道公司等7處，查扣薪資存摺、員工保密協議、錄取通知、員工名冊、僱傭契約，電磁紀錄、手機、筆電等證物。

經濟部公告，中國的營業事業、半導體業者、法人、人民，不得來台投資、設立半導體產業公司或分公司，另依兩岸人民關係條例及大陸地區人民來台投資許可辦法規定，非經主管機關經濟部投資審議委員會許可，並在台灣設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動。

檢方強調，針對中國積極以高薪誘惑挖角本國半導體人才，將與法務部調查局加強偵辦相關案件，確保高科技產業發展，維持產業競爭優勢，鞏固國家經濟命脈。