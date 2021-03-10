東京食品展迎貴客 眾議員帶鳳梨送首相品嚐

第46屆東京國際食品展9日登場，日本首相輔佐官木原 稔（中）在駐日副代表蔡明耀（右）陪同下訪台灣館時 說要帶一顆台灣鳳梨給首相菅義偉品... 第46屆東京國際食品展9日登場，日本首相輔佐官木原 稔（中）在駐日副代表蔡明耀（右）陪同下訪台灣館時 說要帶一顆台灣鳳梨給首相菅義偉品嚐。 中央社記者楊明珠千葉攝 110年3月9日 (來源 中央社)

亞洲最大的第46屆東京國際食品展今天登場，經濟部國際貿易局及外貿協會籌組台灣館。眾議員兼日本首相輔佐官木原稔參訪台灣館時帶了一顆台灣鳳梨給首相菅義偉品嚐。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情尚未平息，但東京國際食品展的主辦單位因應各國際市場需求辦展，共有約60國參展，歷時4天。台灣館有22家台灣農產食品廠商參加，展出目前最熱門的台灣鳳梨，很多買家看到時都睜大眼睛說：「這就是熱門話題的鳳梨」，紛紛拿出手機拍攝。

木原稔上午由駐日代表處副代表蔡明耀陪同參訪台灣館，對台灣鳳梨愛不釋手，手拿一顆鳳梨還邊聽台灣貿易中心東京事務所職員解說產品特色。逛完台灣館之後接到首相官邸（行政中心）的電話，叫他趕緊回去，他要離去前說，要帶一個台灣鳳梨給首相品嚐。

木原稔被中央社記者問到是否因關心台灣鳳梨的問題才特地前來台灣館時回答：「是的，剛好鳳梨的問題在日本成為話題，我是（跨黨派國會議員組成的）日華議員懇談會事務局長，希望能幫忙台灣好好解決問題。」

駐日代表謝長廷下午視察台灣館，由台灣貿易中心東京事務所所長陳英顯和事務所職員做導覽，他們同時接受日本放送協會（NHK）、日刊工業報等媒體採訪。

謝長廷接受中央社等台媒採訪時說：「木原先生好意將台灣鳳梨帶去首相官邸，我們非常高興。應該也讓日本官員了解台灣鳳梨的好吃和優點。尤其吃鳳梨可增加抵抗力，正值疫情將平息時，提高國民的抵抗力是很適合的。」

貿協表示，台灣館詢問度最高的是新鮮鳳梨及鳳梨加工品，許多日本買主對金鑽鳳梨讚不絕口，考慮引進作為高檔水果禮盒。

陳英顯表示，東京食品展是非常重要的展覽會，所以歷來每個國家都會好好掌握這個商機建置國家館，現在疫情期間，海外廠商無法到日本，所以請臨時人員幫忙顧攤位，並在線上與母國的廠商洽談。

日本連鎖超市善美的採購人員森田悠介在台灣館告訴媒體說，因為10年前311大地震時，台灣對日本大力馳援，所以這次有很多消費者都說要吃鳳梨挺台灣。

森田說，去年台灣鳳梨在善美的銷售狀況很好，尤其是台灣鳳梨心很甜，是菲律賓鳳梨所不能及，客人反應相當好。

被問到這次台灣鳳梨在日本熱賣，是否也是因為受到中國的刁難，森田說：「沒錯，很多客人都希望快點買到，以行動支持台灣，善美的客服最近接到很多顧客洽詢要買台灣鳳梨。」