超台！雲門舞集《十三聲》生猛遊歐台灣巡演　鄭宗龍攜林強重現童年艋舺記憶

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)雲門舞集《十三聲》富含在地文化意象，於歐洲巡演後大獲好評將於台灣演出。

鄭宗龍名列羅德里奇出版社（Routledge & CRC Press）「50位當代編舞家」，自2020年正式接掌雲門藝術總監後，隨即帶著富含台灣文化意象的《十三聲》至巴黎、倫敦與斯德哥爾摩等11座城市，完成63天、27場歐洲巡演。

今（2021）年，疫情挑戰仍未減緩，雲門舞集原定法國、中國、美國巡演行程共38場，延期至2022及2023年。然而，舞團將帶來《十三聲》台灣巡演，並進入偏鄉學校舉辦示範演出及講座。

受到疫情影響，雲門反而有更多時間留在台灣演出，鄭宗龍將帶著《十三聲》在淡水雲門劇場經典再現，陸續於5、6月巡迴桃園、台南、花蓮等七個城市，共計22場演出。

《十三聲》自2016年首演以來，《金融時報》（Financial Times）以「台灣夢（Taiwanese dreams）」為標題，大篇幅報導其在巴黎的演出座無虛席，更獲法國媒體以「流暢的身體，永恆的傳奇」為題，盛讚舞作連結的台灣文化與記憶，鄭宗龍也透露，這支舞修改過三次，每次都越修越順暢。

鄭宗龍說，從母親那聽說60年代的艋舺街頭，有位賣藝的傳奇人物，人稱「十三聲」。他可以忽男忽女、幼聲老嗓，不管是古今佚事、流行俚俗，到他手裡，都是眾人圍觀搶看的好戲。

鄭宗龍從他的童年記憶發展，《十三聲》呈現艋舺街市、廟宇間，地方庶民的環境、色彩、信仰與社交祭儀，他說：「創作《十三聲》是想給這些民間風景一個舞台，用此刻的眼睛，串起我們的過去、現在和未來。」

《十三聲》首支導賞影片及鄭宗龍2015年作品《來》，都於去（2020）年11月，在駐紐約台北文化中心、芝加哥大劇院（Auditorium Theatre）及密西根大學音樂協會（University Music Society）線上放映。

今年3月，雲門將再推出三集「《十三聲》創作溯源」導賞系列影片，邀集創作群音樂創作暨統籌林強、美術設計何佳興、影像設計王奕盛，分別就作品的色彩、身體、聲音等面向，解碼舞作元素，也將於YOUTUBE、文化部國際影音串流平台Taiwan+上同步播映。

此外，雲門前進特極偏遠學校執行「舞蹈蒲公英」計畫，自今年3月起將陸續至台東、嘉義，最遠至蘭嶼，預計完成34場示範講座及演出，以一名說舞人搭配兩名舞者的輕巧編制，深入平均學生人數約40名的特極偏遠中小學，種下藝術種子。

《十三聲》巡演將於3月10日中午12:00起至16日早鳥預購，3月17日全面啟售，相關優惠與購票資訊，詳情請上雲門官網查詢。