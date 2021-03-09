金球獎最佳導演趙婷被控辱華　批中國為「充斥謊言的地方」

亞裔女導趙婷以《游牧人生》奪下金球獎最佳導演(圖/探照燈影業) 亞裔女導趙婷以《游牧人生》奪下金球獎最佳導演(圖/探照燈影業)

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)亞裔女導趙婷以《游牧人生》奪下金球獎最佳導演，其過往批中言論及國籍激起中國民族主義者批「辱華」。

趙婷以《游牧人生》勇奪金球獎最佳劇情類影片及最佳導演，成為繼李安後第二位獲此殊榮的亞裔及華裔導演，也是首位獲得該獎的亞裔女性導演，更是繼芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）後，第二位獲獎的女性導演。

趙婷生於北京，在倫敦就讀寄宿學校，畢業於紐約大學電影學院，目前主要在美國製作英語獨立電影的導演、製片人和編劇，繼母是中國著名演員宋丹丹。《游牧人生》是她的第三部長片，改編潔西卡布魯德（Jessica Bruder）同名小說，由奧斯卡影后法蘭西絲麥朵曼（Frances McDormand）領銜演出。

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綜合媒體報導，趙婷過去的言論及國籍現隨著獲獎後在網路上引起熱議，趙婷2013年接受美國電影雜誌「電影製作人」（Filmmaker）採訪時說：「在我成長的年代，中國是個充斥謊言的國家，有很多我在小時候吸收的資訊，最後發覺都是假的，從此養成叛逆的性格。」

2020年，趙婷接受澳洲媒體採訪時說「現在我的國家是美國」。雖然該澳洲網站事後發佈更正，訪問中的爭議內容已遭刪除卻仍被中國網民翻出，並於中國激起強烈的民族主義情緒。

紐約時報中文網8日報導提及，上週五(5日)審查人員屏蔽新浪微博上「#無依之地」（《游牧人生》在中國譯名為“無依之地”）和「#無依之地定檔」等標籤的中文檢索，影片的中文宣傳材料也消失了。

該報導指出，雖然中國民族主義者爭議趙婷國籍，但也有不少評論人士直指，這部電影似乎很符合官方宣傳機構最近標榜的中國崛起和美國衰落的敘事。

「趙婷的《無依之地》深刻揭露了美國的社會危機和社會底層、普通大眾的艱辛生活，」曾任北京外國語大學傳播學教授的喬木在微博上寫道。他還寫，「她是華人驕傲，不是辱華分子。」