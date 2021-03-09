微軟電郵駭客事件.... 專家：小心電動車平台成中國駭客目標

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）微軟上周自曝中共背景駭客利用微軟電子郵件伺服器軟體的漏洞，入侵美國機構竊密，後傳出高達全球高達六萬多家機構受害，其中有一半在美國，有資深媒體人提醒，隨著電動車需求大幅成長，台灣的電動車供應鍊要小心中國廠商竊取技術與滲透的問題。

前北美智權報總編輯徐嶔煌在接受大紀元訪問時表示，中共商業間諜、駭客近年將目標鎖定在電動車技術，他提到馬斯克曾指控特斯拉的競爭對手、中國電動車廠小鵬汽車擅自使用特斯拉舊版的軟體，另外，小鵬汽車也遭爆竊取蘋果公司與自駕車有關的編碼。

徐嶔煌認為，電動車確實會成為中共駭客的目標，但即使中國藉此製造電動車，也難以完全應用這些技術。他說，首先，美國針對中共進行的科技圍堵，電動車的電池是一大重點，這使中國的電動車發展受到限制。畢竟，電動車的先進駕駛輔助系統與判斷路況的感測器，是電動車優勝劣敗的關鍵，這攸關晶片的運算跟判斷能力，需要使用較先進的晶片，但中國無法獲得先進製程的晶片，能否突破10奈米都是問題，這會使中國的電動車發展變得更遲緩。他警告，台廠鴻海組建的MIH電動車開放平台，難免將成為中國廠商竊取技術的目標。

南台科技大學財經法律研究所教授兼所長羅承宗告訴大紀元，台灣須針對高科技、敏感科技的外流，建立完整的資訊防護，雖然近年政府有動作但不夠快，另方面也要提防中國用高薪挖角在台灣薪酬被低估的技術設計人員。