新北國小校長齊聚線上會議 市府贈平等葉徽章期勉守護校園平等

新北市109學年度第2學期國小校長會議於今（9） 日舉行，此次會議兼顧防疫，特別採取視訊方式辦理， 全市221位國小校長及聘任督學齊聚線上會議。 副市長劉和然到場期勉，贈送「平等葉徽章」予校長代表， 希望校長在校園中擔任守護平等大使，共同弭平校園各種刻板印象； 另亦感謝校長們防疫工作的辛勞以及在第一線為教育所做的無私奉獻 ，讓學生有安全的學習環境。

劉和然副市長表示，新北市是個多元族群共存共榮的城市， 新住民和原住民學生佔全市學生比例近百分之十，因為這份多元， 更應該教導孩子尊重族群的多樣性和他人的選擇。因此本次校長會議 以「多元文化」為主題，同時響應3月21日「 國際消除種族歧視日」，教育局特別製作「平等葉徽章」 贈送給校長們，期勉校長成為校園內守護平等大使， 帶領全校師生尊重多元並包容差異。

該徽章以聯合國永續發展目標(SDGs)第十項— 減少不平等符號為核心進行設計，以外圍的葉子象徵教育的種苗， 突破同心圓則表達教育不受限， 象徵教育的本質可以減少各種不平等的面向。 現場進行守護校園平等及授予儀式，賦予徽章圖騰「尊重、理解、 欣賞、學習」的意涵，並由劉和然副市長致贈校長平等葉徽章、 新北市中小學校長協會邱承宗理事長代表受贈。 當天也邀請國立彰化師範大學劉兆隆教授演講「 如何理解多元文化的世界」，藉由專家分享提供校長不同思考視野， 鼓勵校長打造兼容並蓄的多元校園。

教育局長張明文表示， 新北市從課程與活動中融合不同文化族群的元素， 讓學生學習打破刻板印象、欣賞多元文化。在地文化推動方面， 從課程、環境、師資、教材、活動等面向深耕本土語教育， 如推動每周母語日、辦理本土文化影音創意說唱讚比賽， 研發本土語創意桌遊教材等。國際文化推動方面， 包含開設新住民語文課程及辦理多元文化營隊、國際教育嘉年華、 東南亞語文競賽、國際化午餐等。讓師生於生活中自然建立理解、 尊重本土及國際各族群多元文化的價值觀。

教育局補充，為感謝校長們防疫及推動校務的辛勞， 此次校長會議特別準備一份「真心相袋」的福袋， 並拍攝創意感恩影片《校長是學校的多啦Ａ夢》， 感謝校長努力為師生解決各種難題、提供優質教育環境。 福袋內含市長辭歲祝福、平等葉徽章以及銅鑼燒， 為校長們加油打氣，也期許校長們與市府持續攜手，傳承並精進新北 教育。

照片來源：新北市政府教育局提供

照片來源：新北市政府教育局提供

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