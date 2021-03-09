富邦富時越南ETF基金 3/24起募集

國內首檔越南ETF—富邦富時越南ETF基金(證券簡稱： 富邦越南、證券代號：00885)將於3月24日展開募集， 是國內首檔聚焦胡志明證券交易所股票之ETF， 具備相當的代表性，網羅具備消費紅利、改革紅利， 與受惠經濟增長之優質企業，坐擁消費紅利與改革紅利之雙利優勢， 追蹤富時越南30指數，該指數在考量外資持股限制以及流動性後， 精選30檔大型股+流動性佳之股票，掌握未來投資越南的機會財， 投資人可輕鬆當越南30檔菁英的股東。

富邦越南ETF(00885)擬任經理人楊貽甯表示， 投資富邦越南ETF，就像是投資越南的台灣50指數， 因為富邦越南ETF(00885)追蹤指數為「富時越南30指數 」，該指數為聚焦歷史最悠久、 市值最大且成交量最熱絡之越南胡志明證券交易所之證券標的， 不只是挑選大型股與流動性佳，更是精選「績優的」30檔成分股， 作為指數的投資組合。

楊貽甯指出，2020年越南雖受新冠肺炎疫情衝擊， 但越股市值與成交額續創新高，2020年股市平均成交金額為41 .3億美元，較2013年以來平均成交額24.8億美元， 高出近一倍，尤其是2020年以來股市更是火熱， 顯見在競爭優勢及市場獨特性下，越南不斷吸引投資人進駐股市。

此外，1月份受到全球股市修正影響，越南股市也難逃波及， 但之後隨即呈現迅速反彈的趨勢，自1/28低點至今(3/2)， 富時越南30指數漲幅已逾1成至14%。2020年12月， 越南正式成為邊境指數中權重最大的國家，截至2021年1月權重 達29.6%，市場預估未來將有逾1億美元的被動資金進駐越南股 市，成為助漲越南股市的最大利基。

楊貽甯進一步分析，越南政府於2020年底，針對2021年~ 2025年訂立經濟社會發展目標，本次目標期間GDP年平均成長 率落在6.5~7.0%，人均GDP為4,700-5,000美 元。若達成此經濟成長率，越南將為東協GDP增長最快之國家之一 。

人均所得超過2,000美元是一個國家股市長線起飛時點，韓國、 中國、日本及台灣都曾發生，越南在2014年人均GDP正式突破 2,000美元，2019年來到2,715美元，2020年將攀 升至2,881美元，根據越南政府預估， 過去股市的漲幅不會就此劃下句點，中長線行情可期。

而隨著海外風險因子暫緩，新冠疫苗研發進展順利， 楊貽甯預期海外內利多因素將助漲越股，外資有望持續進駐股市， 政策面題材優勢可預期，且貨幣政策流動性無虞， 在全球低利率環境下，越股將成為全球資金追逐的標的， 持續看好越南股市後市。

MSCI邊境指數國家權重分布

資料來源：MSCI；資料日期：2021.01