鼠蹊部被揮到 疝氣痛到無法動彈

今年46歲的謝小姐，有記憶開始，左側鼠蹊部就常鼓脹不舒服， 長輩說是「墜腸」，但家人害怕讓她開刀， 也聽說疝氣可能自然痊癒，就沒再積極處理。 成年後曾因疝氣卡住痛到坐立難安，也曾在捷運站被別人的手揮到， 痛到在原地許久無法動彈。某次看到嘉義長庚有關單孔腹腔鏡疝氣手 術的報導，毅然搭高鐵南下尋求治療， 術後當日再搭乘高鐵返回北部，數天後迅速恢復日常生活， 也解決了她多年的困擾。

疝氣俗稱墜腸，意指體內臟器或組織通過某薄弱處或破洞造成位移， 以腹股溝(鼠蹊部)疝氣最為常見，男女生發生比例約為8：1， 兒童及老年是罹病的兩個高峰期。患者會有腫脹及疼痛感， 若臟器卡住造成箝頓性疝氣，還可能導致壞死性休克，甚至死亡。 人一生當中，高達27%的男性會發生疝氣，女性則僅有3%。 據統計，台灣每年約有3萬例的疝氣手術被執行。

嘉義長庚小兒外科王世憲主任說， 腹股溝疝氣依其形成的機轉與位置，可再分為間接(外側) 型及直接(內側)型疝氣。間接(外側) 型是因腹股溝管的內環開口在出生後未完成退化， 腹腔臟器由此孔洞掉入腹股溝管而形成疝氣；直接(內側) 型疝氣則是因腹股溝管的後壁筋膜層，隨著年紀增長逐漸變薄， 腹壁失去支撐力致使臟器膨出。

他解釋，青少年及兒童疝氣基本上都屬間接(外側)型， 手術原則是將內環開口關閉(類似束口袋的概念)， 不論是傳統手術或腹腔鏡內環縫合術都是不錯的選擇。 成人的情形則比較複雜，雖然間接型的比例多於直接型(約7：3) ，但有時候卻是兩者並存(混合型)， 而手術前又很難去分辨這些型態，所以目前的成人疝氣手術多是將人 工網片大範圍鋪蓋在包含間接型及直接型的位置上。這種“一網打盡 ”的概念雖然提高了手術成功率，但組織破壞的程度也相對大， 患者術後常有疼痛、異物感、網片排斥、甚至感染等問題。

為了解決這個問題，嘉義長庚朝向精準醫療，王世憲主任將單孔腹腔 鏡應用在成人疝氣的治療上， 手術中先利用單孔腹腔鏡確認疝氣的型態後再做修補：若是間接( 外側)型，逕將內環開口縫合關閉即可；若屬直接型或混合型， 則補上人工網片。不但達到客製化手術的目的，更重要的是把間接( 外側)型疝氣的手術時間縮短到10來分鐘， 也大大降低了對組織的破壞，術後毋需住院， 也幾乎不留下任何疤痕。

王世憲主任指出，單孔腹腔鏡的另一項優點， 是術中能順便做對側探查，萬一發現對側有疝氣孔洞就能立即修補， 完全解決了一般疝氣術後對側續發的窘境。

嘉義長庚這項精準手術已成功應用在51例成人的間接(外側) 型疝氣，其中包括9位男性、42位女性， 年齡層從20歲涵蓋到88歲。其中更有一位32歲女性因卵巢卡住 緊急接受手術而成功保住卵巢。整體病人術後的復發率低於5%， 慢性疼痛僅佔1.6%，完全不亞於其他的手術方式， 成果榮登在2020年10月份的「科學報導期刊( Scientific Reports)」。

王世憲主任強調，病患在手術前皆應審慎評估， 手術的禁忌包括對麻醉有高風險者， 或曾經歷腹部手術而有腸沾黏疑慮者。另外， 內環縫合術僅適用於間接(外側)型疝氣， 因此病患的選擇主要還是以60歲以下較年輕族群為主。

腹股溝部位較隱密，疝氣患者常諱疾忌醫，王世憲主任提醒， 平時若是輕微的疝氣鼓起可先平躺休息，待其慢慢退回；但如果退不 回去或造成疼痛則應儘速就醫，以免造成箝頓性疝氣危及生命。