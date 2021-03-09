國家攝影文化中心首檔超現實展亮相　台北館3月底試營運開放民眾參觀

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)國家攝影文化中心首檔展覽帶來超現實主義作品，台北館預計於3月25日至4月18日試營運，歡迎民眾線上預約參觀。

國家攝影文化中心台北館座落於台北市中正區忠孝西路與懷寧街口， 2014年獲指定為市定古蹟，本建築前身為1937年落成的「 大阪商船株式會社台北支店」，現由文化部委託國美館籌備暨營運執行，8日舉行首檔國際展「塵與時：從宇宙到居所」 作品開箱記者會，由紐約國際攝影中心（International Center of Photography）展覽企劃總監大衛． 卡帕尼（David Campany）策劃，展出六組共66件精彩作品。

該展從超現實主義大師曼．雷（Man Ray）拍攝的神祕灰塵照（後命名為〈灰塵滋生〉，Dust Breeding）出發，此張照片以1920年達達主義倡議者杜象 （Marcel Duchamp）工作室裡，尚在創作的作品── 蓋在一片玻璃上的灰塵──為拍攝主體。



國家攝影文化中心台北館首檔國際展覽「塵與時：從宇宙到居所」作品於8日亮相(圖/國家攝影文化中心)

策展人卡從〈灰塵滋生〉 所指涉的複雜寓意與扮演的多重角色汲取靈感， 進而透過二十世紀前半段的航空偵測照、新聞照、明信片、 前衛藝文刊物，以及二戰以降的戰爭、 災難影像與觀念藝術創作等66組的多元選件， 探索過去一世紀以來攝影與藝術之間錯綜複雜的關係， 並且從人類文明發展與「小至居所、大至宇宙」的空間尺度，思考「 灰塵」的各種隱喻如何在攝影及視覺藝術的表現之中被探討。

此次展覽可見，曼・雷〈「橫渡大西洋」拼貼〉以俯瞰視角拍攝砂礫上的煙蒂、 火柴和紙屑，呼應〈灰塵滋生〉中蔓衍的塵土；紀實攝影大師渥克・ 艾凡斯（Walker Evans）則透過〈孩童之墓〉 述說美國黑色風暴時期沙塵暴侵襲下的艱苦生活；日本攝影大師東松照明鏡頭下帶有超現實色彩的扭曲物體，實為〈 核爆後融解變形的啤酒瓶〉，隱喻核災之於長崎的影響。 法籍攝影藝術家蘇菲・希斯黛雨貝（Sophie Ristelhueber）空拍戰後科威特沙漠的〈 因灰塵滋生而起〉，延續自身創作中對於人為災害的關注， 同時致敬曼．雷的〈灰塵滋生〉。



麥克法蘭德《鏡頭清潔》系列作品 (圖/藝術家、Division 藝廊、Monte Clark 藝廊提供)

此外， 加拿大攝影師羅伯．伯利（ Robert Burley）及史考特・麥克法蘭德（Scott McFarland）創作：前者捕捉柯達底片工廠的拆除現場， 見證攝影產業的變遷；後者則以T恤擦拭鏡頭灰塵的詼諧影像， 撥撩眾多相機潔癖者的敏感神經。

國家攝影文化中心台北館試營運期間， 將同時推出以十九至二十世紀中期典藏品為主軸的主題展「 舉起鏡子迎向他的凝視—台灣攝影首篇」， 以及介紹場館建築歷史的常設展「跨．交．通」。

台北館試營運期間預計從3 月 25 日起至4月18日止， 民眾可透過線上登記方式預約參觀。線上預約預計將於3月10日（ 三）起跑。將於4月20日起正式對外開放參觀。

展覽與線上預約最新資訊請參考國家攝影文化中心官 http://ncpi.ntmofa.gov.tw