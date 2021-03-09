今昔新北躍然紙上 半世紀前九份風景新北市府展出

「新北視角計畫：凝視新北」 攝影展於新北市政府行政大樓18樓展出至110年9月1日， 囊括鄭桑溪經典作品《九份往事》 及歷屆新北美展得獎者與評審作品，以獨特人、事、景、 物多元風貌，將新北視角下的人文觀點呈現給觀眾。

新北市政府為翻轉辦公環境，特於市府18樓迎賓區增設藝文空間。 第一期以「山、海、空、市：流動的新北」為主題， 導入新北市近世到當代具代表性的前輩大師、 資深藝術家及新銳優秀創作者作品；此次第二期以攝影為題， 呈現有別的新北文化風景。新北市政府文化局表示，「凝視新北」 攝影展延續「新北視角計畫」概念， 涵括自新北市美展歷年評審老師及得獎者精選出眾多知名攝影師及一 般市民由新北觀點出發的人文活動與自然風光作品， 以多元視角回看民生經濟、 文化活動與這片土地交織出的新北風景記憶。 透過藝術進駐市府的辦公空間回應「新北視角計畫」的初衷， 以不同藝術形式的視角帶入這座城市的美學觀點， 實現多元視角以及觀點交流的藝術對話。

本期特別展出臺灣紀實攝影先驅鄭桑溪《九份往事》攝影作品， 拾煤碴的小女孩、維持一家生計的十番坑煤礦工人、 通勤往來水湳洞的金水公路、著名的三橫一豎街道結構與石階梯， 半世紀前的生活風景記憶隨著張張攝影照片映入眼簾， 與今日九份的觀光景點印象形成截然不同的特殊對比。 本次也特別邀請到新北市美展評審張國治教授， 展出以融入山水繪畫手法拍攝新北海岸礁岩之美的系列作， 以及眾多精采的新北美景如歡樂耶誕城、磺火捕魚等， 透過鏡頭呈現出新北市今昔的人文風景樣貌。

「新北視角計畫：凝視新北」攝影展在新北市政府大樓18樓公共空 間展出至9月1日，為讓更多民眾有機會欣賞作品， 並提供高品質之觀賞空間，本空間之參觀採預約導覽制， 欲參觀的民眾歡迎線上預約。更多展覽訊息請上新北視角網站htt ps://ntpcdna.online/ reservation.html 及新北市政府文化局官網。