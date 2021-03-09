坪林家政「媽媽味」 用茶香溫暖你的胃

新北市坪林「田媽媽農村小廚」 女主人傅翁嫦娥來自製茶世家，做茶已有近一甲子歲月， 因年紀大體力不堪負荷，於民國100年結合料理興趣， 與丈夫於北宜路上開立餐廳專門販售私房茶料理， 用雙手將當地山產變成道道美味，讓坪林茶鄉續飄香。

而坪林地區為新北市最大的茶產區， 在屬於粗重工作為主的茶產業中，通常以男性從事為主， 女性則相對少數，其中傅翁嫦娥為當地代表性的女性農友及廚師。7 4歲的傅翁嫦娥是坪林當地土生土長的女性，從兒時有記憶以來， 生活都跟茶為伍，在山上沒什麼樂趣，最喜歡「採茶」。 傅翁嫦娥回憶兒時笑說，從小我就喜歡跟兄弟姊妹比賽採茶， 久而久之習慣了，反而覺得是種樂趣。來自製茶世家的她， 除了協助家中製茶以外，也相當熱愛料理， 為了協助當地女性拓展技能，也與妹妹翁玉蘭一同創立了坪林區首班 家政媽媽班，輔導在地婦女開發茶類料理。

傅翁嫦娥早年常於農閒期間與丈夫傅德勝一起至金瓜寮旁設置簡易餐 車，販售自製的茶香肉粽、茶油麵線、茶葉貢丸湯組合，「 年紀大做茶太辛苦了，做料理反而可以忘記煩惱」傅翁嫦娥笑著說。 沒想到簡單的料理廣受往返坪林遊客的喜愛， 因此成了夫妻倆轉型投入開餐廳的契機，於民國100年正式於北宜 路上開立了「田媽媽農村小廚」餐廳， 專門販售傅翁嫦娥的拿手私房菜， 包括以坪林特產茶籽油烹炒的茶油雞、茶香麵線， 還有以茶油香煎當地飼養的香魚，及以坪林泉水製作、 豆香濃郁口感紮實的「古早味滷豆腐」 等在地山產料理以及各種時蔬， 當初熱門的套餐組合也依舊在店內販售。昔日協助挑茶、 製茶的雙手，如今轉變為製作家常美味料理， 用不同的方式讓茶香坪林繼續飄香，溫暖來訪遊客的胃。

農業局長李玟表示，坪林又稱包種茶之鄉，是新北市的最大茶產區， 當地除了生產文山包種茶外，也致力開發推廣各項茶產品，如茶油、 茶糖、茶香麵線等，同時也有將茶油、茶葉入菜， 藉此提升產業附加價值。目前天氣已漸漸轉暖， 雖然尚未進入春茶產季， 坪林在地依舊有相當豐富的美食及環境資源， 假日期間不妨來趟坪林品嚐私房料理， 也可以享受山林間的好山好水！

照片來源：新北市政府農業局提供