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台灣出現今年首例「傷寒」本土病例　疾管署呼籲民眾避免生飲生食、留意手部衛生

傷寒傳染途徑為生食或食用未煮熟、遭受病患或帶菌者糞便污染的食物或飲水，常見症狀有持續性發燒、頭痛、腹痛、腹瀉或咳嗽等。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/09 17:42
預防傷寒除了不吃生食, 還要落實良好衛生習慣，飯前便後一定要以肥皂澈底洗手。(中央社檔案照片) 

預防傷寒除了不吃生食, 還要落實良好衛生習慣，飯前便後一定要以肥皂澈底洗手。(中央社檔案照片) 

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 疾病管制署公布國內確診今(2021)年首例傷寒本土確定病例，為居住中部10多歲女童，今年2月2日起陸續出現發燒、腹痛、腹瀉等症狀，就醫診斷為腸胃型感冒，同月8日因高燒不退住院治療，11日出院，後續因發燒、咳嗽、腹痛、嘔吐、腹瀉等症狀數度就醫，3月2日因症狀未緩解轉院治療並採檢，經驗出傷寒桿菌陽性確診。

目前個案住院治療中，同住家人及校園接觸者均無疑似症狀，衛生單位刻正調查個案飲食史及接觸史並進行相關人士採檢，以釐清可能感染來源，由於個案於潛伏期間無國外旅遊史，初步研判為國內感染。

依據疾管署疫情統計資料顯示，近5年(2017-2021年)傷寒每年約10-21例，累計確定病例共65例，其中本土病例19例，境外移入46例，移入國家以印尼19例為多、其次為印度8例、緬甸及菲律賓各5例等鄰近亞洲國家。

傷寒傳染途徑

傷寒為由傷寒桿菌引起之腸胃道傳染病，潛伏期約8至14天(可由3至60天不等)，傳染途徑為生食或食用未煮熟、遭受病患或帶菌者糞便污染的食物或飲水，常見症狀有持續性發燒、頭痛、腹痛、腹瀉或咳嗽等。

傷寒預防方法

預防傷寒的方法包括：食物充分煮熟並以熱食為宜、不吃生食、飲用水煮沸或使用瓶裝之礦泉水，此外，落實良好衛生習慣，飯前便後一定要以肥皂澈底洗手，才能有效防範。相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)或撥打免費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。

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