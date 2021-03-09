進口商品不合格名單曝光 驚見德國NUK奶嘴、日本MEIKO草莓

包裝上印有可愛熊本熊的日本Meiko草莓，被食藥署檢出殘留超標農藥。（圖/中央社） 包裝上印有可愛熊本熊的日本Meiko草莓，被食藥署檢出殘留超標農藥。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）食藥署每週都會公布新的邊境檢驗不合格名單，今（9日）發布的品項當中，竟出現知名的德國NUK奶嘴，及在各大超市販售的各項水果，如日本熊本Meiko草莓、美國Stemilt鮮蘋果和智利Hola櫻桃。

根據衛福部食藥署最新的邊境檢驗不合格名單，這款來自德國奶嘴大廠的「NUK迪士尼安睡型乳膠安撫奶嘴」，被發現蒸發殘渣的溶出試驗結果為68ppm，高於合格標準40ppm。

根據中央社的報導，這是近半年來第一件奶嘴溶出率不合格事件。此次透過模擬嬰兒嘴巴溫度（約40℃）來檢驗奶嘴雜質溶出，卻發現超標雜質，代表小朋友在使用時會有溶出過量雜質的風險，引發嬰兒口含的安全疑慮，得全數退運或銷毀。

此外，現在正值草莓季，不少民眾會購買包裝上印有可愛熊本熊的日本Meiko草莓，然而此次食藥署檢出殘留農藥賽安勃0.02ppm，不符合相關的容許量規定，共408公斤的草莓也得全數退運或銷毀。其他超市常見的水果如美國Stemilt鮮蘋果，以及多項智利進口水果如Orchard鮮藍莓、REG鮮油桃和Hola櫻桃，也都被驗出農藥殘留超標。

除了水果外，此次不合格清單也包含新鑫發食品有限公司從越南進口的純100%花生醬，被驗出檢出黃麴毒素超標。還有緬甸的Koala冷凍旭蟹、印尼的Wilco蔬菜木薯餅、日本的京都茶農協粉末綠茶和越南的白菜心、鮮蠶豆。詳情請見食藥署消費者專區查詢。

（圖/衛福部食藥署）