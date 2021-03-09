【水車載水試行】台灣晶圓雙雄：營運生產影響輕微 新竹縣游泳池、洗車場減量供水

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（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）水情吃緊，台積電與聯電部分廠區執行水車少量載水。兩公司皆表示，目前營運生產並未受到影響，成本增加有限，影響輕微，不過，會持續關注水情變化。

台積電回應

台積電指出，依據當前供水情況，仍可維持正常營運生產，北、中、南部分廠區自2月23日開始執行以水車少量載水，主要是為增進用水彈性，與預先熟悉相關作業流程。

至於一天會出動多少輛次水車載水，中央社9日引述台積電強調，目前僅少量載水，相關費用增加有限。除備妥水車，台積電表示，內部將會在民生與廠務方面採取更積極的節水作為。

聯電回應

隨著部分工業戶節水率自2月25日起提高至11%，聯電新竹部分廠區也於25日開始以水車載水，填補小缺口，並先試行水車載水。

聯電表示，依與水車業者簽訂的合約，水車業者除提供水車外，還會協助至水源取水，每天出動水車載水數量不一，估計不到10輛，每輛約20到30噸，成本增加有限。

新竹科學園區管理局副局長傅金門說，目前區內廠商營運生產還未受到水情吃緊影響，業者會執行水車載水，仍以演練為主。

取水地點

至於取水地點，除自來水供水站外，據經濟部水利署資料指出，還有竹北市水資源回收中心及抗旱水井等，此外，新竹市客雅水資源回收中心、竹南頭份水資源回收中心及桃園北區水資源回收中心提供RO等級(逆滲透; 原文: Reverse osmosis，簡稱RO）移動式淨水設備。

新竹縣長楊文科:

游泳池、洗車場減量供水 研議新建水庫

有鑑於水情吃緊，新竹縣長楊文科今天(9日) 宣布，新竹縣內的游泳池、三溫暖及洗車場減量供水，並研議在寶山鄉新建第3座水庫，盼能紓解水情。

新竹縣政府今表示，目前寶山與寶二水庫的蓄水量，已經低於2成，水情嚴峻，為減緩水庫集水區極端不降雨的衝擊，經中央災害應變中心日前討論，決定需加大節水力道。

縣府指出，原定從3日晚間10時至隔日6時，實施減壓供水，為擴大實施自來水減壓時間，強化省水，即日起已調整為全日實施減壓供水。

楊文科表示，為節水，包含游泳池、洗車場以及三溫暖的減量供水節水率目標，從原本10%提高到20%，以減少自來水用水量，延長水庫供水期程。至於工業用水大戶，則維持減量供水節水率目標11%。

楊文科指出，新竹縣為科技重鎮，可預見未來工業用水需求將提升，以及氣候變化大，因此，急需在寶山鄉新建第3座水庫，目前正在研議中。

楊文科表示，後續將視春雨狀況，密集召開新竹縣旱災應變工作會議，並以滾動檢討方式，以做好節水抗旱措施。

新竹市長林智堅：

此刻需要雨水、不是口水

全台水情緊張，經濟部長王美花提「鑿井取水」抗旱引發熱議，新竹市長林智堅今天(9日) 表示，此刻需要的是雨水、不是口水，抗旱跟防疫一樣，中央跟地方須攜手努力。

經濟部長王美花日前表示，科技廠商主動提出鑿井取水的建議，正評估可行性，引起網友熱議，經濟部解釋，取用地下水原本就是地面水或水庫水不足時的合理必要抗旱手段之一。

新竹市長林智堅今天與水利署長賴建信、竹科管理局長王永壯前往新竹市客雅水資源回收中心視察水車取水演練情形。

中央社引述林智堅受訪表示，抗旱和防疫一樣要中央地方齊心，非常肯定中央及水利署超前部署，包括北水南調、海水淡化、抗旱水井、再生水等，市府會全力配合中央各項政策，呼籲民眾共體時艱、節約用水。

林智堅表示，穩定供水對台灣半導體產業相當重要，因此與中央攜手合作，在今年2月初完成桃園、新竹北水南送工程，可提供大新竹每日20萬噸水源，如及時雨般解渴。

此外，竹市府也與水利署一同在客雅水資源回收中心設置「RO級移動式淨水設備」，2月起每天供1500噸再生水，可作工業冷卻水，也已有多家園區登記利用。

桃園市長鄭文燦談 備援水井

桃園市長鄭文燦上午視察抗旱應變抽水供灌後也表示，目前備援水井和工業水井都已全面使用，政府已通知工業區，不論有無水權狀，在抗旱期間可以使用地下水，有水權狀的甚至可以增加30%的用量。

鄭文燦指出，目前台灣自來水公司在龍潭水廠附近開鑿了備援水井，正在使用中，市府自己也鑿了15個備援水井，「用地下井做備援水源是很正常的」，市府同時進行工業區節水輔導，以7%作為節省目標，1000度以上的工業用水大戶都必須節水7%。