台灣交通部觀光局辦研習　旅館業職人照過來

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）交通部觀光局委託中華觀光人力資源暨資訊發展學會辦理「旅館職涯發展計畫」，南區場次4日圓滿結束獲好評，北區場11日將於台北舉辦，旅宿業者可報名參加透過本計畫發展出的職能基準作為人才任用及培訓的的依據，降低旅宿業者內部訓練需求及提升訓練品質。

「旅館職涯發展計畫」從旅宿產業人才需求中盤點出欠缺的職務，發展出適合該職務的職能基準計畫，經由產、學界專家會議討論產業界現況及未來需求，認為旅宿業應優先發展「旅宿電商操作人員」、「活動指導員」及「客戶關係專員」3項旅館基層從業人員職能基準，業者即可透過本計畫發展出的職能基準作為人才任用及培訓的的依據，降低旅宿業者內部訓練需求及提升訓練品質，填補產業期望的人才缺口，達到增加產業人才之長期目標。

本計畫於年初完成建置旅館從業人員9項職能基準單元課程範本，並於110年3月4日高雄及3月11日(四)台北舉辦兩場「旅館職涯發展計畫-職能導向課程認證研習會」分享本案成果及說明「職能基準」的重要性，計畫總計有55位旅館業界專家以及23位觀光學界老師們投入與協助。

4日南區場由觀光局旅宿組湯文琦組長、勞動部勞動力發展署綜合規劃組謝青雲組長、高雄市旅館商業同業公會周文彬理事長、國立高雄餐旅大學觀光研究所劉喜臨教授、文藻外語大學鄞楷謙講師及中華觀光人力資源暨資訊發展學會羅崇漢理事長等產官學界專家分享旅宿產業人才培育趨勢外，並由中華觀光人力資源暨資訊發展學會張嘉齡秘書長與國立台北大學徐珊老師說明職能基準如何幫助業者選才、育才與用才。

另外，研習也邀請台北海洋科技大學休閒觀光系黃妍榛系主任、臺北城市科技大學觀光事業系陳善珮副教授、旭海國際科技股份有限公司賴佳維總經理及博旅天下國際整合行銷股份有限公司康燕萍執行總監分別針對4項職能基準單元課程：「活動指導員」、「行銷業務專員」、「旅宿電商人員」、「旅宿文創」，就職務的核心概念及實務作法進行分享。

研習活動舉辦之目的，係讓旅宿業、學校和培訓機構掌握人才培訓要點，以及個人能有效參考與落實應用，以期培育端與應用端能夠在同一標準下校準產業需求，發展成為更加精準的訓練課程，縮短學訓用落差，達成學訓用合一，真正貼近產業實務面需求。

北部場次

時間：110年03月11日（星期四）09:30~10:00

地點：台北市電腦商業同業公會（台北市松山區八德路三段2號）－B102會議室、B103會議室