金門跳島遊又來了 旅客：太久沒出國、好療癒

「跳島遊類出國」又來了。1100多名旅客今天搭乘星夢輪探索夢號抵達金門，旅客說，太久沒出國，想念出國的感覺，好療癒心靈。還有人說，27日還要再來金門參加金門星光節。

金門縣政府去年力邀郵輪公司共推金門跳島遊，整年度共迎來郵輪9航次；今年度星夢郵輪探索夢號排定3 到9月抵金航程高達34航次。

今年探索夢號5天4夜跳島遊首發團，7日從基隆港啟航，昨天到澎湖時，因海象不佳，遊客無法靠登島。1100多名遊客今天上午抵達金門海域後，搭乘小三通客輪接駁抵達水頭碼頭，觀光處長丁健剛和港務處長何佩舉等人迎接，現場還有鑼鼓喧天的舞獅陣頭熱情迎賓。

很多旅客下船時都拿著手機自拍，還和舞獅合影，整個碼頭熱鬧滾滾。免稅商店拉開紅布條，歡迎久違的客人。隨後旅客循小三通模式入境通關，入關前獲贈金門景點明信片，再由海關人員在明信片上蓋上「入境」戳章。好多旅客開心出示明信片供媒體拍攝或自拍，直說，「類出國」的感覺，真好。

丁健剛說，昨天遊輪到澎湖時，因風浪過大無法靠岸，旅客未能登島想必都悶壞了，今天看到大家充滿活力上岸，相信他們一定可以玩得精彩、買得開心。

旅客當中，「台灣黑皮家族」成員10人開心抵金後直說，太久沒出國，想念出國的感覺，好療癒受傷心靈。團長李建漳說，昨天在船上待了一整天，大家都十分期待今天金門之行。來過金門的成員要帶領沒來過的人好好遊金門，吃蚵仔煎、廣東粥和燒餅。27日他們還要來金門參加星光節，再大啖美食。

縣府觀光處表示，除了延續熱鬧迎賓活動及類出國紀念戳章外，更與金門縣觀光特產協會及金門酒廠合作，讓旅客一下金門島即可品嘗試飲金門高粱酒，返回郵輪前更可將陸上行程未採購的伴手禮，打包帶回家。

觀光處長丁健剛進一步說明，金門目前的錨泊點位相當避風，以往就是西半島出海漁民的好漁場，縣府現在進一步向交通部航港局爭取郵輪錨泊點位劃設在金烈水道上，後續將規劃大橋燈光秀與郵輪結合打造金門新美景。

此外，觀光處也在規劃今年度親子遊程，與郵輪打造金門週，讓旅客在船上體驗金門蜈蚣座、輦轎，金酒登輪推廣、金門觀光特色與郵輪共創觀光宣導等策畫，逐步完成跳島郵輪金門版圖。