旅館職涯發展計畫－職能導向課程認證研習會開放報名

交通部觀光局委託中華觀光人力資源暨資訊發展學會辦理之「旅館職涯發展計畫」，已完成建置旅宿電商運營人員、活動指導員、行銷業務專員等3項旅館基層，以及發展9項職能基準單元範本課程，即將於110年3月4日及3月11日辦理2場研習會，分享本案成果供旅館業界及學界培訓旅館人才。

「旅館職涯發展計畫」是從需求面下手，盤點旅宿產業中所欠缺的人才，據而研擬適合該職業、職類的職能基準計畫，讓旅館業界及學界參考應用，培育旅館產業所需人才。本次於3月4日及3月11日辦理的2場研習會，將公開分享9個職能課程範本給旅宿業界、培訓單位、學校等機構，期待透過明確的產業能力基準進行人才培訓，填補旅宿產業人才缺口，降低業者選才成本，力促培訓對象之能力更貼近產業需求。

本次研習會規劃先以產官學研與談方式讓學員了解旅宿業導入「職能基準」的重要性，再以「職能導向課程認證」的核心概念及實務作法進行分享，分組階段中將邀授課講師們親臨現場，與各界學員分享教材內容及相關培訓教學經驗，借助旅宿業者實際經驗和老師教學模式，更直接而深度的交流，讓產學之間聯繫更加緊密。

歡迎旅宿業者們加入，快到T-events報名網站查詢活動詳細資訊吧!!

◆研習場次：110/3/04(南部場)及110/3/11(北部場)，共計兩場次

◆報名資格：旅宿業者(人力資源主管及培訓相關主管優先)／旅宿相關公協會會員／觀光相關科系教師

◆本課程為免費參與，報名完成後將依「報名順序」及「報名資格」進行審核並個別進行通知

◆T-events報名網站： https://protest.csf.org.tw/tevents/

◆學會官網：https://www.ahridt.com/