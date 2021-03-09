【投資理財老生常談】MIH平台進攻全球電動車 值得期待

台積電是台灣護國神山，以當前全球商機觀察，第二座護國神山應可能誕生於電動車產業，鴻海集團成立MIH聯盟，吸引超過800家相關企業結盟搶攻商機，有機會成功嗎？投資人關切。

電動車是全球矚目取代燃油車下一個世代汽車，商機高達6兆美元，各國都已啓動發展電動車腳步，台灣由鴻海結盟裕隆，成立鴻華汽車，全力搶攻電動車。最近鴻海集團再積極跨出整合全台各相關產業，成立MIH聯盟，建立電動車發展平台，結合全台工業力量，一起打全球「電動車盃」大賽，希望能夠超中趕美，創造第二座護國神山。

其實中、美早就佈局電動車產業，台灣現在才起步，為時已晚，如果再任由企業自行搶攻市場，成功機會相當渺茫，鴻海集團如今願意整合全台產業力量，由鴻海擔任領頭羊，非常值得肯定，也是台灣在電動車商機中，期待後來居上最佳機會。

中國佈局電動車產業相當用心，早在2013年上海成立第一個自由貿易區，規劃外國汽車製造商設置獨資電動汽車業務。2018年以來中資銀行已出借累計逾200億人民幣給特斯拉，其中有部份是無擔保貸款，巨額貸款用來廉購在上海擴建超級工廠的土地及建廠經費，中國開出唯一的條件，就是要特斯拉以中資企業為供應鏈。

條件優越至此，特斯拉如何拒絕？耕耘3年，特斯拉上海工廠面積翻倍，成功建立中國電動車產業鏈，現在中國製造的車用電池，席捲全球80％市場，大賺外匯，同時又在中國全境擴大V3充電椿佈局，中企包括寧德時代、宏發股分、天賜材料、恩捷股份、宏發股分⋯等，共有至少500家以上產業成為電動車產業鏈，而且現在中國汽車電池已掌握80％以上巿場，利益之大，可想而知。

中國不僅掌握特斯拉電動車，還將相關技術移轉至中小型汽車廠，例如比亞迪、小鵬、理想等車廠，全部跟進發展電動車，而蔚來汽車股價從原來每股人民幣1.9元，大漲到66.9元，特斯拉為中國電動車奠定良好基礎。

美國蘋果電腦5年以前，即擬訂「泰坦計劃」，全力發展電動車，邀集5000位研發人員，規劃下一世代未來車，而且預期即將於年底公諸於世，全球都好奇蘋果汽車如何結合網路及汽車，創造無限想像空間的電動車。

蘋果汽車早已在美國建立完整產業鏈，台灣業者要想打進中、美電動車供應鏈非常困難，因為汽車零組件要得到認證，被大汽車廠接受，過程至少要3年以上，現在再想打進電動車產業鏈，其實為時已晚。

鴻海MIH電動車聯盟已有初步成績，已先後談下拜騰、中國吉利等客戶，美國汽車公司Fisker、飛雅特克萊斯勒，以及台灣裕隆，都是已洽訂的潛在客戶。

台灣汽車市場規模不大，全年新車只有42萬輛左右。鴻海發展電動車產業，不適合做B2C，應該積極發展B2B更適合，因為鴻海長期以來，擅長上下游垂直整合，以及產業鏈管理，畢竟長期累積電子工程及硬軟體整合能力，是其強項，電動車是未來趨勢，鴻海是國際企業，人脈廣泛，利於B2B市場開發。

電動車整車分為車身、底盤、內裝等三大部分，MIH將鎖定在底盤上，包括電池、電機，以及關係操控性、舒適性、駕駛性、結構安全等，國內有能力做底盤的車廠就只有裕隆，鴻海MIH成員共同開發電動車，提升產品價值，互補有無，為打下全球一個世代電動車產業鏈市場，打下良好基礎。

MIH電動車聯盟已經啓動，據了解，今年6月份電動巴士可以成形，10月份問世，可以搭乘，如果成功的話，可以規劃無人駕駛巴士，再延伸到無人駕駛車隊，將來捷運可以不需要舖軌道，就在固定路線上，由無人巴士接送乘客。至於無人汽車概念，其實也就是機器人的延伸，一輛無人汽車就是一個機器人，上面搭載乘客，依據設定好的程式，發揮應有的功能，這是MIH未來發展的夢想，希望能夠及早成真。

從2020年開始，至2025年，是鴻海MIH聯盟非常重要且關鍵的5年，目前已與美國Fisker結盟，將在2023年底量產25萬輛電動車，平均產品價格3.5萬美元，可以替鴻海創造4％營收，以此推估，今年鴻海毛利率將大幅提高60個基點，達到6.5%，淨利有機會從去年約千億元，EPS約7元多，拉高到9.5元，成長潛力不容忽視。

鴻海計劃在5年內，將毛利率從現在的6.2%，提升到10％，擺脫過去代工低毛利率宿命，今年1月自結合併營收5002.18億元，較去年同期3645.65億元，成長率37.21%，改寫同期新高。

鴻海如今建構MIH聯盟，打電動車團體戰，投資人無妨長期持續追蹤，期待台灣加速跨足下一個世代電動車產業鏈，而鴻海亦能脫胎換骨，建構令人耳目一新之國際級企業，回饋員工、股東及社會。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。